‘ചാന്ദ്രസന്ദേശം’ കാത്ത് 2 ഭീമൻ ആന്റിനകൾ; ഇനി ഉൾക്കിടിലത്തിന്റെ 15 മിനിറ്റ്

ബെംഗളൂരു∙ ജൂലൈ 22നു ഭൂമിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട്, ഒന്നരമാസം കൊണ്ട് 3.84 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തൊടാനൊരുങ്ങുകയാണു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലാൻഡർ വിക്രം. ഇനിയുള്ളത് ചങ്കിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ. ഇസ്റോ ചെയർമാൻ ഡോ.കെ. ശിവന്റെ വാക്കുകളിൽ– ‘ഉൾക്കിടിലത്തിന്റെ 15 മിനിറ്റ്’. ചന്ദ്രയാൻ–2 ദൗത്യത്തിന്റെ ചന്ദ്രനിലെ നിർണായക സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.55നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ‘വിക്രം’ ലാൻഡർ വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ; ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യവും.

ശനിയാഴ്ച ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ബെംഗളൂരു പീനിയയിലെ ഇസ്‌റോ മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെത്തും. കേരളത്തിൽനിന്നു 2 പേരുൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 70 വിദ്യാർഥികളും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനു വേണ്ട നിർദേശം അപ്‌ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നടന്നതെന്ന് ഇസ്‌റോ (ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണസംഘടന) ചെയർമാൻ ഡോ. കെ.ശിവൻ അറിയിച്ചു. പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തികരമാണ്.

ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ബെംഗളൂരുവിലെ പീനിയ ഐഎസ്ആർഒ ടെലിമെട്രി, ട്രാക്കിങ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്‍വർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ (ഇസ്ട്രാക്) മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാണ്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ദൗത്യം ഇറങ്ങുന്ന ചരിത്രമൂഹൂർത്തത്തിനു ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ. ചന്ദ്രയാൻ കൈമാറുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ബെംഗളൂരു ബയലാലുവിലുള്ള ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്‍വർക്ക് ആന്റിനകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഇസ്ട്രാക്കിനു കൈമാറുന്നു. റേഡിയോ തരംഗത്തിന്റെതിനു സമാനമായ വേഗത്തിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ 18 മീറ്റർ, 32 മീറ്റർ ഭീമൻ ആന്റിനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുള്ള ദൗത്യത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്താൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. ദൗത്യം വിജയപഥമേറിയാൽ ഇവയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളിൽ (പേലോഡ്) നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഈ ആന്റിനകളാണ്.

ഇരുന്നൂറോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമാണ് ഇസ്ട്രാക്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാപകൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാന്റെ ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ, ലാൻഡർ, റോവർ എന്നിവയുടെ ഓരോ നീക്കവും സമയബന്ധിതമായി നേരത്തേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തവയാണ്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ലാൻഡർ എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യേണ്ടതിനാലാണ് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്ന അവസാന 15 മിനിറ്റ് ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതീവനിർണായകമായത്.

ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തുന്നതിനു ചുരുക്കുന്നതിനും ചന്ദ്രനിൽ ദൗത്യം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുന്നതിനുമായി മോട്ടോറുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനം, ദിശാനിയന്ത്രണം, ടെലി കമാൻഡ്, വാർത്താവിനിമയം, സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുടെയെല്ലാം നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവുമായി ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനനിരതമാണ് ഇവിടം.

