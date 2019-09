പൊടിപറത്തുന്ന ത്രസ്റ്ററുകള്‍, മറികടക്കാൻ ചന്ദ്രയാൻ 2; പതിയും ഇന്ത്യൻ അഭിമാനമുദ്ര

ചന്ദ്രയാൻ 2 പേടകത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ ചക്രങ്ങളിൽ ദേശീയചിഹ്നവും ഇസ്റോയുടെ (ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന) ലോഗോയും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്രങ്ങൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉരുളുമ്പോൾ ഇവ മുദ്രകളായി മണ്ണിൽ പതിയും. ചന്ദ്രന് അന്തരീക്ഷമില്ല, അതിനാൽത്തന്നെ ഒട്ടേറെ വർഷം ഈ മുദ്രകൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ മായാതെ കിടക്കും. ലോകശക്തികൾക്കു മുന്നിൽ ഇന്ത്യ എന്നന്നേക്കുമായി പതിപ്പിക്കുന്ന അഭിമാനമുദ്ര കൂടിയാകും ഇത്. ലാൻഡർ വിക്രം ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നു വേര്‍പെട്ടതിനു ശേഷം എന്താണു സംഭവിച്ചത്? ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ലാൻഡറിന്റെ ആ നിർണായക യാത്രയുടെ ചിത്രവിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി...

സെപ്റ്റംബർ 2: ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യത്തിലെ ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും വേർപെട്ടു. ഓർബിറ്റർ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 3നും 4നും ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയും ക്രമീകരിച്ചും ലാൻഡർ (വിക്രം) ചന്ദ്രോപരിതലം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി.

സെപ്റ്റംബർ 7 പുലർച്ചെ 1.38: നിർണായക ലാന്‍ഡിങ് ഘട്ടം: ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തു ലാൻഡർ ഇറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഈ മേഖല ലാൻഡറിലെ ക്യാമറകൾ സ്കാൻ ചെയ്യും. വിക്രം താഴേക്കു പോകുന്നതിനിടെ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും.

സ്കാനിങ്ങിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഓർബിറ്റർ വഴി ഇസ്റോ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും. തുടർന്ന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം ഉറപ്പിക്കും.

കൃത്യമായ ചരിവുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങണമെന്നതു നിർബന്ധം. 12 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചരിവ് വന്നാൽ ലാൻഡർ മറിയും. ലാൻഡറിന്റെ 4 കാലുകളിലും മധ്യത്തിലും ചെറുറോക്കറ്റുകളുണ്ട്(ത്രസ്റ്ററുകള്‍). ദിശ ക്രമീകരിക്കാനും വേഗം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും.

ലാൻഡറിലെ ത്രസ്റ്ററുകള്‍ ഗുരുത്വബലത്തിനു നേരെ എതിർദിശയിലുള്ള ഊർജം നൽകും. ഇതോടെ ലാൻഡറിന്റെ വേഗം കുറയും. സെക്കൻഡിൽ 6 കിലോമീറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിന്നു പൂജ്യത്തിലേക്ക്.

ത്രസ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം വൻ പൊടിപടലം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ ലാൻഡറിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കാം. ക്യാമറ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താം. ഇതൊഴിവാക്കാൻ നാലു ത്രസ്റ്ററുകള്‍ ആ സമയം പ്രവർത്തനം നിർത്തും. കാലുകളിലുള്ള ത്രസ്റ്ററുകളാണു പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത്. മധ്യത്തിലുള്ള ത്രസ്റ്റർ പൊടി പുറത്തേക്കടിച്ചു കളയുന്നവയാണ്.

ബ്രേക്കിങ് പല രീതിയിയില്‍ പ്രയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനെ തൊട്ടുതൊട്ടെന്ന നിലയിൽ ലാൻഡർ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തും. ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ ഉപരിതലത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും. നാലു കാലിലുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്ലാൻഡിങ്ങിനു വിജയസാധ്യത 37% മാത്രമാണ്. സങ്കീർണമായ അത്രയേറെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ജലാംശം ഉണ്ടെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ 22.8 ഡിഗ്രി കിഴക്കായി 71 ഡിഗ്രിയിലാണ് ലാൻഡിങ്.

ചന്ദ്രനിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ലാൻഡർ മുകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്ററിലേക്കും അതുവഴി ഇസ്റോ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും സന്ദേശം അയയ്ക്കും.

ലാൻഡറിന്റെ വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്നുമാറും. രാവിലെ 5.30നും 6.30നും ഇടയിൽ പ്രഗ്യാൻ റോവർ പുറത്തേക്ക്. ഒരു ചാന്ദ്രദിനമാണ് (ഭൂമിയിലെ 14, 15 ദിവസം) റോവറിന്റെ ചന്ദ്രനിലെ ആയുസ്സ്. ഓർബിറ്റർ പിന്നെയും ഒരു വർഷത്തോളം ചന്ദ്രനെ വലംവച്ച് ഭൂമിയിലേക്കു വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കും.

English Summary: How ISRO's Chandrayaan-2 lunar rover will make its way to Moon