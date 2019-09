റഷ്യയിലെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ സോഫയിലിരിക്കാതെ മോദി; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം കസേരയിൽ

വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്ക്∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഫോട്ടോ സെഷനിൽ‌ തനിക്കായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക സോഫയിൽ ഇരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തനിക്കായി പ്രത്യേക സോഫയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പകരം കസേര മതിയെന്നും മോദി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

PM @NarendraModi जी की सरलता का उदाहरण आज पुनः देखने को मिला, उन्होंने रूस में अपने लिए की गई विशेष व्यवस्था को हटवा कर अन्य लोगों के साथ सामान्य कुर्सी पर बैठने की इच्छा जाहिर की। pic.twitter.com/6Rn7eHid6N — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 5 September 2019

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലാളിത്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവം എന്ന ശീർഷകത്തോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലാണ് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. മോദിയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കസേരയിട്ടു നൽകുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. തനിക്കായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണം ഒഴിവാക്കി മോദി കസേരയിലിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇന്ത്യ– റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിലും ബുധനാഴ്ച മോദി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രതിരോധം, വ്യോമ, സമുദ്ര വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, ഊർജം, പ്രകൃതിവാതകം, പെട്രോളിയം, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള 15 കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു.

ചെന്നൈയെയും വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്ര കപ്പൽ സഞ്ചാരപാതയ്ക്കുള്ള രൂപരേഖയായി. ചെന്നൈ– വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക് നാവിക വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനത്തിനും ധാരണയായി. ആണവനിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പങ്കാളിത്ത പദ്ധതിക്കും തുടക്കമിടും. ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിലെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് റഷ്യ പരിശീലനം നൽകാനുള്ള ധാരണയും ഔപചാരിക ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

