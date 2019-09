കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയെ ഞെട്ടിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിർണായക തെളിവ് തേടി പൊലീസ്. സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ഏഴു പേരെയാണ് പൊലീസ് തിരയുന്നത്. കൊളംബോയിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട 81 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ശേഷിച്ച ഏഴു പേരെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഇവർ ചികിത്സ തേടിയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു വിവരവും നൽകാതെ സ്ഥലംവിട്ടതാണ് പൊലീസിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പലതവണ ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി കേസന്വേഷിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം(സിഐഡി) ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാത്തവണയും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. തുടർന്നാണ് ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ നോട്ടിസിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ പൊതുജനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഏഴു പേർക്കും സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ പൊലീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. 2018 ഏപ്രിൽ 21ന് ശ്രീലങ്കയിലെ മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും മൂന്ന് ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലും ഉൾപ്പെടെ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ 258 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ചാവേറാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നാഷനൽ തൗഹീജ് ജമ അത്ത് (എൻടിജെ) എന്ന ഭീകരസംഘടനയുടെ ഏകദേശം 600 കോടി ശ്രീലങ്കൻ രൂപ മൂല്യം വരുന്ന ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭീകരരുടെ കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. പ്രതികളെന്നു കരുതുന്ന 41 പേരുടെ 100 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായുള്ള 13.4 കോടി രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റും സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 293 പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഇവരിൽ 115 പേരെ വിവിധ കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കി ഇപ്പോൾ റിമാന്‍ഡിലാണ്. 178 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിനു വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇതുവരെ 2919 ഫോൺ നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചു. സംശയം തോന്നിയ 169 മൊബൈൽ ഐഎംഇഐ നമ്പറുകൾ സിഐഡി വിഭാഗം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു സർക്കാർ ഭാഷ്യം. അതിനിടെയാണ് ഏഴു പേരെ കാണാതായെന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നതും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതും. സ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം ശ്രീലങ്ക പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ നാലു മാസത്തിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് എടുത്തുമാറ്റിയത്.

ലങ്കയെ ഞെട്ടിച്ച സ്ഫോടന പരമ്പര

എൽടിടിഇയുമായുള്ള രൂക്ഷമായ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം കൊളംബോയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണമായിരുന്നു 2018 ഏപ്രിൽ 21ലേത്. 10 വർഷത്തെ ശാന്തതയ്ക്കുശേഷം കൊളംബോ വീണ്ടും ചോരക്കളമാവുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ മലയാളി വനിത റസീന ഖാദറും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആദ്യ ആറു സ്ഫോടനങ്ങൾക്കുശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടു സ്ഫോടനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടായത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചാവേറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ്.

സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കായി പൊലീസും സൈന്യവും നടത്തിയ തിരച്ചിൽ (ഫയൽ ചിത്രം)

രാവിലെ 8.45ന് ഈസ്റ്റർ ആരാധനയ്ക്കിടെ, കൊളംബോയിലെ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിലും നഗോംബോ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളിയിലും ബട്ടിക്കലോവയിലെ സിയോൻ ചർച്ചിലുമായിരുന്നു ആദ്യ സ്ഫോടനങ്ങൾ. ശ്രീലങ്ക ദേശീയ പൈതൃകകേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുളള സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻപതിലേറെപ്പേരാണ് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു.

പിന്നാലെ കൊളംബോയിലെ വിദേശസഞ്ചാരികളുടെ താമസകേന്ദ്രങ്ങളായ ഷാങ്ഗ്രില, സിനമൺ ഗ്രാൻഡ്, കിങ്സ്ബറി എന്നീ പഞ്ചനക്ഷത്രഹോട്ടലുകളിലും ഉഗ്ര സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായി. സിനമൺ ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ റസ്റ്ററന്റിൽ ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പ്രഭാതഭക്ഷണ ബുഫേയ്ക്കു ഹോട്ടലിലെ മറ്റ് അതിഥികൾക്കൊപ്പം നിരയിൽ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ. പ്ലേറ്റുമായി നിന്ന ചാവേറിനു ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണു സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഷാങ്ഗ്രില ഹോട്ടലിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായ രണ്ടാം നിലയിലെ റസ്റ്ററന്റ് പൂർണമായും തകർന്നു.

ഉച്ച കഴിഞ്ഞു കൊളംബോയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ ദേശീയ മൃഗശാലയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു ഏഴാം സ്ഫോടനം. ഇതിൽ 2 പേർ മരിച്ചു. പിന്നാലെ കൊളംബോയുടെ വടക്കൻമേഖലയിൽ പൊലീസ് ഒരു വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കു ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു എട്ടാം സ്ഫോടനം. ഇവിടെ ചാവേർ ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു.

