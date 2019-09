നേതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സമയപരിധിയില്ല; അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കില്ല: ഡോവൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കശ്മീരിൽ കസ്റ്റഡിയിലും വീട്ടുതടങ്കലിലുമായി കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയപരിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ. ‘മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രധാന്യം നൽകുന്നത്. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ്. കശ്മീരിലെ സാഹചര്യം ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.’ - അജിത് ഡോവൽ പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ കശ്മീരിലെ നേതാക്കളുടെ തടങ്കൽ തുടരുമെന്ന് നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് അജിത് ഡോവൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്ത് നേതാക്കൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം. നിയമപ്രകാരമാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. ആർക്കെതിരെയും ക്രിമിനൽ കുറ്റമോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമോ ചുമത്തിയിട്ടില്ല. കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഡോവൽ പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമർ അബ്ദുല്ല, മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാനൂറോളം നേതാക്കളെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയോ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Can't say how long kashmir politicians will be detained says National Security Advisor Ajit Doval