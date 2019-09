പൗര റജിസ്റ്ററിനു പിന്നാലെ മുംബൈയിൽ തടങ്കൽ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ‌ പദ്ധതി: റിപ്പോർട്ട്

മുംബൈ ∙ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനു തടങ്കൽ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നവി മുംബൈ ആസൂത്രണ അതോറിറ്റിക്കു കത്തെഴുതിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിന്റെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അസമിലെ 19 ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനത്തു സർക്കാരിന്റെ സമാനമായ നീക്കം. കത്ത് ലഭിച്ച കാര്യം ആസൂത്രണ അതോറിറ്റി അധികൃതർ സ്ഥരീകരിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ‌ (സിഡ്‌കോ) വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നെരുളിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്താണ് അഭ്യന്തര വകുപ്പ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കത്ത് അയച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തള്ളിയെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന കുടിയേറ്റ മേഖലകളിലും തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കണമെന്ന് ഈ വർഷമാദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലദേശി കുടിയേറ്റക്കാർ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേന ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അസമിലെ യഥാർഥ നിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൻ‌ആർ‌സി ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ‌ആർ‌സിയെ പിന്തുണച്ചത്. മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശികളെ‌ തുരത്തുന്നതിനും സമാന നീക്കം ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു ശിവസേന നേതാവ് അരവിന്ദ് സാവന്തിന്റെ പരാമർശം.

ഈ വർഷമാദ്യം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി രാജസ്ഥാനിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാർ ‘ചിതലുകൾ’ ആണെന്നും അവരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുമെന്നുമാണ് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനെപ്പോലും രാജ്യത്ത് തുടരാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച നോര്‍ത്ത് ഈസ്‌റ്റേണ്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ (എന്‍ഇസി) പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടന്ന വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അസമിലെ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിനോടു സമാനമായ നടപടി ബിഹാറിലും നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി മന്ത്രിമാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തു ജെഡിയു സർക്കാരിൽ ഘടകകക്ഷിയാണ് ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ‌ ഗോവയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പണിത തടങ്കൽ കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ, അസമിലെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജയിലുകൾക്കുള്ളിലാണ്. 3,000 പേരേ പാർപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രം ഗോൽപാറ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമാണത്തിലാണ്. 46 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമാണ ചെലവ്.

