ഓടയിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം: രോഷാകുലരായി ജനം, പൊലീസിന് മർദനം

പറ്റ്ന ∙ ബിഹാറിലെ മുസാഫർപുർ ജില്ലയിൽ പൊലീസുകാര്‍ക്കു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം ഓടയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ രോഷാകുലരായ ജനങ്ങൾ പൊലീസുകാരെ തടഞ്ഞുവച്ചു മുളവടികൊണ്ടു മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നു പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു.



രക്തം വാർന്ന മുഖവുമായി ജനക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ചുറ്റിലും വലിയ മുളവടികളുമായി നിൽക്കുന്നവരെയും കാണാം. പൊലീസുകാരൻ രോഷാകുലരായവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണു ദൃശ്യങ്ങളിൽ. ആൺകുട്ടികളെ തല്ലിക്കൊന്നതാണെന്നും കേസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ആരോപണം.

English Summary: Bihar Cops Thrashed By Mob After Bodies Of 2 Missing Boys Found In Ditch