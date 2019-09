രാജ്യത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്: അമിത് ഷാ

ഗുവാഹത്തി ∙ അസം പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചു രാജ്യമാകെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അസമിലെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. അസമിൽ 19 ലക്ഷത്തോളം പേർ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടാതെ രാജ്യത്തുനിന്നു പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദ്വിദിന പര്യടനത്തിലാണു മന്ത്രി.

‘എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനെ (എൻആർസി) കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണ്. എൻആർസി തെറ്റാണെന്ന് അസം കരുതുന്നു. ഇതു മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നാണു ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു ഞാനുറപ്പ് തരുന്നു, അസമിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യമാകെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അതിനു നമുക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും. ഒരാളെപ്പോലും ബാക്കിവയ്ക്കാതെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയെല്ലാം രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്താക്കും’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.



വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 371 റദ്ദാക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370, 371 എന്നിവ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. പൗരത്വ ബിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 371 നെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ലെന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഗോത്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടില്ല’– ഷാ പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന്റെയും പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആശങ്ക പരിഹരിക്കുക കൂടിയാണ് അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശന ലക്ഷ്യം.



English Summary: No Illegal Immigrant Can Stay In Assam Or Enter Other States says Amit Shah