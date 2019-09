പൈലറ്റ് സമരം; ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

ലണ്ടൻ∙ പൈലറ്റുമാരുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സിന്റെ മിക്ക വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് 48 മണിക്കൂർ സമരം തുടങ്ങിയത്. പണിമുടക്കിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ബ്രിട്ടിഷ് എയർ‌വെയ്സ് പൈലറ്റുമാർ ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ പണിമുടക്കാണിത്.



ശമ്പളവർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് എയർലൈൻ പൈലറ്റ് അസോസിയേഷൻ(ബിഎഎൽപിഎ) കഴിഞ്ഞ മാസം നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. സെപറ്റംബർ 9,10,27 എന്നീ തീയതികളിലാണ് പണിമുടക്ക്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ശമ്പളം ന്യായമാണെന്നും പണിമുടക്ക് അനാവശ്യമാണെന്നുമാണ് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സിന്റെ വിശദീകരണം.

നേരത്ത വിവരം അറിയിക്കാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു. പലരും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് വിവരം അറിയുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തിൽ കനത്ത വിമർശനമാണ് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേയ്സിനു നേരെ ഉയരുന്നത്.

പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇരു കൂട്ടരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ തയാറാണെന്നും യാത്രക്കാർക്കു നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സ് അറിയിച്ചു.

English Summary : British Airways Says Nearly All Flights Cancelled Due To Pilots' Strike