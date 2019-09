ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതു യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ ഉന്നയിക്കാനിരിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ പൂട്ടാൻ സന്നാഹങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ. ഇന്നു മുതൽ 13 വരെ ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ (യുഎൻഎച്ച്ആർസി) വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിശദമായ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി ജനീവയിലുള്ളത്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നു കശ്മീരിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുണ്ടായെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം. സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി രാജീവ് കുമാർ ചന്ദർ, പാക്കിസ്ഥാൻ പുറത്താക്കിയ ഇസ്‍ലാമാബാദിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി അജയ് ബിസാരിയ എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ സഹായിക്കാനുണ്ട്.



കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമമെങ്കിൽ മറികടക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാക്കിസ്ഥാനെ എതിർക്കുക എന്നതിനൊപ്പം ആ രാജ്യത്തിനകത്തെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ ലോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കും. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീർ, ഗിൽജിത്– ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം ചൈന ഉൾപ്പെടെ യുഎൻഎച്ച്ആർസിയിലെ 47 അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സമിതിയിലെ പ്രധാനികളായ യൂറോപ്യൻ സംഘവുമായും ഇന്ത്യ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നു.



യൂറോപ്യൻ ബ്ലോക്കിലെ ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ഹംഗറി, ബൾഗേറിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാക്കി. കഴിഞ്ഞമാസം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ ഹംഗറി സന്ദർശിച്ചതും 9 മുതൽ 13 വരെ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് ഐസ്‌ലാൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, സ്ലൊവേനിയ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുന്നതും കൗൺസിലിൽ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസം. കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളല്ലെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കെൽപുള്ള നോർവെ, ബെൽജിയം, നെതർലാൻഡ്സ് എന്നിവരുമായും സംസാരിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മുസ്‍ലിം രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വോട്ടും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിലെ സ്വാധീനവും സാന്നിധ്യവും പരമാവധി പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്.



