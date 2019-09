സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം: കമൽനാഥ് ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിനു ഉത്തരവിട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. കേസിലെ ഒരു ദൃക്‌സാക്ഷിയാണ് കലാപത്തിൽ കമൽനാഥിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ കമൽനാഥ് ഇതു നിഷേധിക്കുകയും അന്വേഷണ ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിനു സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു പിന്നാലെയാണ് കമൽനാഥിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ സിഖ് വിഭാഗം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അഗസ്റ്റാ വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമൽനാഥിന്റെ അനന്തരവൻ രതുൽ പുരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനവും. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്ന് 1984 ൽ നടന്ന സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സജ്ജൻ കുമാർ, ജഗദീഷ് ടൈറ്റ്‍ലർ എന്നിവരെ കൂടാതെ കമൽനാഥും പ്രതിയാണെന്നാണ് ആരോപണം.

സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ റകബ്ഗഞ്ച് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് പുറത്ത് കമൽനാഥിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ടു സിഖുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ദൃക്‌സാക്ഷിയുടെ മൊഴി. കലാപ സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും കമൽനാഥിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു സംഭവം അന്വേഷിച്ച നാനാവതി കമ്മിഷന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ സംഭവസമയം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി സമ്മതിച്ച കമൽനാഥ് താൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഇതിനു മറുപടി നൽകിയത്. ഇതിനെത്തുടർ‌ന്നു കലാപത്തിൽ കമൽനാഥിന്റെ പങ്കിനു തെളിവില്ലെന്നു അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 88 പേരുടെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു.

1984 സിഖ്‌ വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിനെതിരായ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് സിഖുകാരുടെ വിജയമാണെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കേസ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതെന്നും കമൽനാഥ് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ഹർസിമ്രത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Trouble For Kamal Nath As Home Ministry Wants 1984 Riots Case Reopened