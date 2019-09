ഇമ്രാൻ ഖാനിൽ പ്രതീക്ഷയില്ല; പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുൻ എംഎൽഎ അഭയം തേടി ഇന്ത്യയിൽ

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടിയായ പിടിഐയുടെ മുൻ എംഎൽഎ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ. ബൽദേവ് കുമാർ (43) ആണ് ഭാര്യ ഭാവനയ്ക്കും രണ്ടു മക്കൾക്കുമൊപ്പം ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പഞ്ചാബിലെ ഖന്ന പട്ടണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഖൈബർ പക്തൂൺഖ്വ അസംബ്ലിയിലെ സംവരണ സീറ്റായ ബാരികോട്ടിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ ആയിരുന്നു ബൽദേവ് കുമാർ. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ഹിന്ദു, സിഖ് നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ബൽദേവ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

‘പാക്കിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. മുസ്‍ലിം മതവിശ്വാസികളും സുരക്ഷിതരല്ല. അതിക്രമങ്ങളും ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊല്ലുന്നതും വർധിച്ചു. വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞത്. രണ്ടു വർഷം എന്നെ ജയിലിലാക്കി. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങിപ്പോകില്ല. സഹോദരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലാണ്. നിരവധി സിഖ്, ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവിടെ ഗുരുദ്വാരകൾ മോശം അവസ്ഥയിലാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നു. ഒരു സിഖ് പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ സംഭവം അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇമ്രാൻ ഖാനിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണത്തിലെത്തിയതോടെ അദ്ദേഹവും മാറി’ - ബൽദേവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 11നാണ് താൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്നും ഉത്തമബോധ്യത്തോടെയാണ് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തനിക്കും കുടുംബത്തിനും രാഷ്ട്രീയ അഭയവും സുരക്ഷയും നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ സീറ്റിൽ പ്രവിശ്യ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പിടിഐ അംഗമായ സിഖ് എംഎൽഎ സർദാർ സോറൻ സിങ് 2016 ഏപ്രിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനാണു ബൽദേവ് കുമാർ.

