‘എല്ലാം ശരിയാകാൻ ഇരട്ടകളെ കൊല്ലുക’; മൂന്നു വയസ്സുകാരിയെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന് അയൽവാസി

മുംബൈ ∙ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കാൻ ഇരട്ടകളെ കൊന്നാൽ മതിയെന്ന ‘ഉപദേശം’ പിന്തുടർന്നു മൂന്നു വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏഴാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട് യുവാവിന്റെ ക്രൂരത. ശനിയാഴ്ച ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ കൊളാബയിലാണു സംഭവം. സുഹൃത്തും അയൽവാസിയുമായ ആളുടെ ഇരട്ടമക്കളിൽ ഒരാളായ ഷെണായ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ‘നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇരട്ടകളെ കൊല്ലുക’ എന്ന് പ്രതി അനിൽ ചൗഗനി (43) ദിവസവും ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു.

രണ്ടു പേരെ കൊന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നു മൊറോക്കോക്കാരി പറഞ്ഞതായി ഇയാൾ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. തുടർന്നാണു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം അവരിലൊരാളായ ഷെണായയെ കൊല്ലാനായി താഴേക്കിട്ടത്. താഴെ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലേക്കാണു കുട്ടി വീണത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാത്രിയോടെ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ചൗഗനിയെ 13 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചെന്നും മാനസിക വൈകല്യമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സഹോദരനുമുണ്ട്.

English Summary: 'Kill Twins', Says Diary Of Mumbai Man Who threw Child Off Building says police