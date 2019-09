കുഞ്ഞ് റോഡിൽ വീണ സംഭവം: കേസെടുത്ത് പൊലീസും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും

മൂന്നാർ ∙ ഒരുവയസുകാരി ജീപ്പിൽനിന്നു തെറിച്ചു വീണ് വനപാതയിൽ അകപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്. ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം മൂന്നാർ പൊലീസാണു കേസെടുത്തത്. കുട്ടി വീണതെങ്ങെനെയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നുമാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും കേസെടുത്തു. ജില്ലാ കലക്ടറോടും പൊലീസ് മേധാവിയോടും വിശദീകരണം തേടി. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തത്. കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണോ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും.

രാത്രി ജീപ്പ് യാത്രയ്ക്കിടെ അമ്മയുടെ മടിയിൽനിന്നു റോഡിലേക്കു തെറിച്ചുവീണ ഒരുവയസ്സുകാരി ‘സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ട’ സംഭവം അദ്ഭുതത്തോടെയാണു നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത്. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവർ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞത് 50 കിലോമീറ്ററകലെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ്. ഇരുവശവും കാടുനിറഞ്ഞ മൂന്നാർ– മറയൂർ റോഡിൽ രാജമലയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ അഞ്ചാം മൈലിൽ ഞായർ രാത്രി പത്തിനായിരുന്നു സംഭവം. അടിമാലി കമ്പിളികണ്ടം മുള്ളരിക്കുടി താന്നിക്കൽ സബീഷിന്റെയും സത്യഭാമയുടെയും 13 മാസം പ്രായമായ മകൾ രോഹിതയാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്.



റോഡിലേക്കു വീണ കുഞ്ഞ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞെത്തിയതു സമീപത്തെ ഫോറസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലേക്കായതു ഭാഗ്യമായി. നേരിയ പരുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഫോറസ്റ്റ് ജീവനക്കാർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാര മേഖലയിലാണു കുഞ്ഞു തെറിച്ചുവീണത്. മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാനും പ്രയാസമാണ്. പ്രദേശത്ത് രാത്രി ശക്തമായ കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് വീണതിന്റെ അഞ്ചു മീറ്റർ മാറി ഒഴുക്കുള്ള തോടുമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലും മുഖത്തും മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമുള്ളതല്ല.



English Summary: Case against parents in toddler falls off moving jeep incident