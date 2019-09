സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: കേന്ദ്രം ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് തോമസ് ഐസക്

ആലപ്പുഴ ∙ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെകുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. കേരളത്തിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും കിഫ്ബി വഴി പണം കണ്ടെത്തിയാണ് സംസ്ഥാനം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ രീതി കേന്ദ്ര സർക്കാരും പിന്തുടരണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമാതാക്കൾ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ മിനക്കെടുന്നില്ല. വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി വൈകാതെ ബാങ്കുകളെ ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Centre should call meeting of finance ministers of states to talk about economic crisis