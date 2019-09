ജനാധിപത്യം ആപത്തില്‍, സമൂഹമാധ്യമ സജീവത മാത്രം പോര: സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി നിയമിതയായി കഷ്ടിച്ച് ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനു മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി സോണിയ ഗാന്ധി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രം സജീവമായി ഇടപെട്ടാൽ പോരാ, പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങണം. ജനാധിപത്യം ഏറ്റവും ആപത്തു നേരിടുന്ന കാലമാണിതെന്നും സോണിയ ഓർമിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

‘2019ലെ ജനവിധിയിലൂടെ കൈവന്ന അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണു ബിജെപി. ജനാധിപത്യം ഏറ്റവും ആപത്കരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണു കടന്നുപോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തേതു പോലുള്ള ഭീഷണി ജനാധിപത്യത്തിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനെ കോൺഗ്രസ് ഭയമില്ലാതെ നേരിടണം. ഗ്രാമ, നഗര ഭേദമില്ലാതെ പാർട്ടി പൊരുതണം. ഇടപെടലുകളും സാന്നിധ്യവും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ മാത്രമൊതുക്കരുത്. ജനങ്ങളുമായി പാർട്ടി നേരിട്ടു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതു പ്രധാനമാണ്’ – സോണിയ പറഞ്ഞു.



