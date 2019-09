നിയമം പഴയതുതന്നെ, ട്രക്കിന് 6.53 ലക്ഷം പിഴ; ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമെന്ന് ഒഡിഷ

ഭുവനേശ്വർ ∙ നാഗാലാൻഡ് റജിസ്ട്രേഷനുള്ള ട്രക്കിന് ഒഡിഷയിൽ പിഴയിട്ടത് ആറര ലക്ഷം രൂപ. പുതിയ മോട്ടർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പാണെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം. ഒഡിഷയിലെ സാംബൽപൂരിലാണ് പഴയ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം വൻ പിഴ ഈടാക്കിയത്.



പുതിയ മോട്ടർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ്. ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ കാണിച്ച് സാബൽപൂരിലെ ആർടി ഓഫിസ് എൻഎൽ 08 ഡി 7079 റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള ട്രക്കിന് 6.53 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയത്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ദിലീപ് കർത്തയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഷൈലേഷ് ശങ്കർ ലാൽ ഗുപ്തയുടെയും പേരിലാണ് ചെലാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പിഴ ഈടാക്കിയതാണെങ്കിലും സംഭവം വെളിച്ചത്തുവരുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ്. 6,40,500 രൂപ ഒഡിഷ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം അഞ്ചു വർഷത്തോളം റോഡ് ടാക്സ് അടക്കാത്ത ഇനത്തിൽപ്പെടുന്നു. 600 രൂപ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും 1000 രൂപ വായു–ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിനും 5000 രൂപ ചരക്കു വാഹനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയതിനുമാണ്. പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിന് 5000 രൂപയും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തതിന് 1000 രൂപയും പിഴ ചുമത്തി.

English Summary: Before New Traffic Rules, Truck Driver Was Fined Rs. 6 Lakh In Odisha