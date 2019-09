രണ്ടു വർഷം, കൊടുത്തത് 45 ലക്ഷം; ‘പഠിച്ചു തീരാതെ’ മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാപ്രശ്നം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിനിമാ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വനിതകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെ.ഹേമ കമ്മിഷന്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചില്ല. കമ്മിഷനുവേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 45 ലക്ഷം രൂപ. നടി ശാരദ, റിട്ട. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കെ.ബി.വത്സലകുമാരി എന്നിവരാണു കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍.

ജസ്റ്റിസ് ഹേമയ്ക്ക് 70,000 രൂപയും അംഗങ്ങള്‍ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവുമാണു പ്രതിമാസം അലവന്‍സായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 26 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഇനത്തില്‍ നല്‍കാനുണ്ട്. ഇതുകൂടി കണക്കാക്കിയാൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തന ചെലവ് 70 ലക്ഷം കടന്നു.

കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലാണു കമ്മിഷന്‍ ഓഫിസ്. ഡ്രൈവറും മറ്റു ജീവനക്കാരും അടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് ഓഫിസിലുള്ളത്. കൊച്ചിയില്‍ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്നാണു വിമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കലക്ടീവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 2017 ജൂലൈ ഒന്നിനു കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ പലതവണ കമ്മിഷനു കാലാവധി നീട്ടിനല്‍കി. കൃത്യസമയത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണു കമ്മിഷന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഓഫിസ് അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ആറു മാസത്തോളം കമ്മിഷനു വെറുതേ ഇരിക്കേണ്ടിവന്നു. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വഴിയാണു പിന്നീടു പണം അനുവദിച്ചത്. ഓഫിസ് സൗകര്യങ്ങളും ജീവനക്കാരുമെത്താന്‍ വീണ്ടും കാലതാമസമുണ്ടായി. റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സമിതിക്ക് ആറു മാസമാണു സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. സാവകാശം വേണമെന്നു സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 2018 മേയ് 16 മുതല്‍ ആറു മാസത്തേക്കു കൂടി കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കി. നവംബറില്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഇനി സമയം അനുവദിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ 2019 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നീട്ടി.

റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്നു വീണ്ടും കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈകുന്നതിനെതിരെ ഡബ്ല്യുസിസി സര്‍ക്കാരിനു നേരത്തേ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഡബ്ല്യുസിസിക്കെതിരെ കമ്മിഷനും രംഗത്തെത്തി.

കമ്മിഷനോട് അനുകൂല നിലപാടല്ല മിക്ക ഡബ്ല്യുസിസി അംഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു കാട്ടി സംഘടനയ്ക്കു കമ്മിഷന്‍ ഇ–മെയില്‍ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉടന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്നു ഡബ്ല്യുസിസി അംഗം ബീന പോള്‍ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് ഹേമയുടെ പ്രതികരണത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല.

