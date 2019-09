കയറ്റുമതിയും ഉപഭോഗവും കൂട്ടാൻ നടപടി; പ്രതിസന്ധി മറികടക്കും: ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് നാണ്യപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കയറ്റുമതിയും ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗവും കൂട്ടാൻ നടപടികൾ‌ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ഉത്തേജന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കയറ്റുമതി, ഭവനരംഗം എന്നീ രണ്ടു മേഖലകൾക്കാണു ധനമന്ത്രി മുഖ്യപരിഗണന നൽകിയത്.

19ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വാണിജ്യ ഉത്പാദനത്തിൽ ഉണർവിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നികുതി നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കും. ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ലളിതമാക്കും. ചെറിയ പിശകുകള്‍ക്കു ശിക്ഷാനടപടികൾ‌ ഒഴിവാക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പ്രഫഷനലുകൾക്കും കൂടുതൽ ഭവനവായ്പ അനുവദിക്കും.

നിർമാണം പാതിയിലായ വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വായ്പയ്ക്കു പ്രത്യേക സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയോടെയാകും ഇതു നടപ്പാക്കുക. കയറ്റുമതിച്ചുങ്കത്തിനായി ജനുവരി മുതൽ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. കയറ്റുമതി മേഖലയിലെ വായ്പകൾക്ക് ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകും.

2020 മാർച്ചിൽ‌ മെഗാ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും. ദുബായ് മാതൃകയിലാകും ഫെസ്റ്റിവൽ. നാല് ഇടങ്ങളിലായിരിക്കും നടക്കുക. കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കയറ്റുമതിക്കു വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ‌ക്ക് ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകും.

കയറ്റുമതി രംഗത്തെ സാങ്കേതിക നിലവാരം ഉയർത്തും. കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അജൻ‍ഡയിലുണ്ട്. ആദായനികുതി ഘടന പരിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കും. 25 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ആദായ നികുതി പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

