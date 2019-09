മന്ത്രിമാരുടെ നികുതിഭാരം സർക്കാരിന്: 40 വർഷമായ നിയമം റദ്ദാക്കാൻ യോഗി

ലക്നൗ ∙ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ആദായനികുതി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിയമം റദ്ദാക്കാൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. നാലു പതിറ്റാണ്ടോളമായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ആദായനികുതി സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ നിന്നാണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസമാണു വാർത്ത വന്നത്. ഇതു വിവാദമായതോടെയാണു നിയമം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ആദായനികുതി ഇനത്തിൽ ഖജനാവിൽനിന്ന് അടച്ചത് 86 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

നിയമം റദ്ദാക്കുന്നതിനു മന്ത്രിസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രമേയം തയാറാക്കാൻ ധനമന്ത്രി സുരേഷ് ഖന്നയ്ക്കു യോഗി നിർദേശം നൽകി. മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാകൂ. ഇത്തരത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കാനാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശമെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ തെറ്റുകൾ ബിജെപി ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും സുരേഷ് ഖന്ന പറഞ്ഞു.

1981ൽ വി.പി.സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ കൊണ്ടുവന്ന നിയമപ്രകാരമാണു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ആദായനികുതി സർക്കാർ അടയ്ക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ശമ്പളം മാത്രമുള്ള ‘ദരിദ്രരായ’ മന്ത്രിമാർക്കു നികുതിയടയ്ക്കാൻ വകയില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്നു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ശമ്പളം അക്കാലത്തു കുറവായിരുന്നുവെന്നതു സത്യമാണെന്ന് ‘ഉത്തർപ്രദേശ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സാലറീസ്, അലവൻസസ് ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ആക്ട് 1981’–ൽ വ്യക്തമാണ്.

നിയമത്തിലെ ഒരു വകുപ്പിൽ, മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 1000 രൂപയാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഉപമന്ത്രിമാർക്ക് 650 രൂപയും. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുലക്ഷത്തിലേറെ വരും. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മുലായം സിങ് യാദവ്, അഖിലേഷ് യാദവ്, ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി, കോൺഗ്രസിന്റെ എൻ.ഡി.തിവാരി, ബിജെപിക്കാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, കല്യാൺ സിങ് തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ 19 മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നൂറുകണക്കിനു മന്ത്രിമാരും 1981 മുതൽ യുപിയിൽ അധികാരത്തിലിരുന്നു.

എങ്കിലും നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല. 1981–ലെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പുനർചിന്തനം നടത്താൻ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും തയാറാകണമെന്നു യുപി മന്ത്രിയും സർക്കാർ വക്താവുമായ സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം മന്ത്രിമാരുടെ ആവശ്യം.

