ശുഭശ്രീയുടെ മരണം ഞെട്ടിച്ചു; പ്രചാരണത്തിന് ഫ്ലെക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ

ചെന്നൈ ∙ അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിനു സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലെക്സ് പൊട്ടിവീണു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി ശുഭശ്രീ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനവുമായി സൂപ്പർതാരങ്ങൾ. അനധികൃത ഹോർഡിങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടന്മാരായ വിജയ്, സൂര്യ തുടങ്ങിയവർ ആരാധകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് ദിനത്തിൽ വലിയ കട്ടൗട്ടുകളും ഫ്ലെക്സുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും തമിഴ് താരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ ബിഗിലിൽ കട്ടൗട്ടുകൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ വിജയ്‌, ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. ബിഗിലിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെയാണ് വിജയ്‌യുടെ പ്രസ്താവന. ഫ്ലെക്സ് സംസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നു സൂര്യ പറഞ്ഞു. ബാനറുകൾക്കും മറ്റും ചെലവാക്കുന്ന പണം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. ശുഭശ്രീയുടെ മരണം വേദനാജനകമാണെന്നും ചിന്തിക്കാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമെന്നും മധുരയിലെ അജിത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇറക്കിയ നോട്ടിസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച ബാനർ വീണുള്ള അപകട മരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമല്ല. 2017–ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ രഘു എന്നയാൾ മരിച്ചതും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലക്സ് തലയിൽ വീണാണ്. ഹൈക്കോടതി വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊയൊരു അവസ്ഥ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നു നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ കമൽഹാസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. താരം അവതാരകനായ ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ശുഭശ്രീയെയും കുടുംബത്തെയും പരാമർശിച്ചായിരുന്നു പ്രസ്താവന.

തമിഴ്താരങ്ങൾക്കു സമാനമായ നടപടിയുമായി മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളും രംഗത്തുവന്നു. റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന ‘ഗാനഗന്ധർവൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പരസ്യത്തിനായി ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നു മമ്മൂട്ടിയും അണിയറ പ്രവർത്തകരും അറിയിച്ചു. ശുഭശ്രീയുടെ അപകട മരണവാർത്ത കണ്ട മമ്മൂട്ടിയും സംവിധായകൻ രമേഷ് പിഷാരടിയും നിർമാതാവ് ആന്റോ പി.ജോസഫും ചേർന്നാണു ഫ്ലെക്സ് ഹോർഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ പരസ്യത്തിനു പോസ്റ്ററുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂവെന്നു രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു.

സ്കൂട്ടർ യാത്രികയായ യുവ എൻജിനീയർ ശുഭശ്രീ (23) കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണു നഗരത്തില്‍ ഫ്ലെക്സ് ബോര്‍ഡ് പൊട്ടിവീണു മരിച്ചത്. ബോർഡ് വീണു നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ പിന്നാലെ എത്തിയ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സർക്കാരിനെയും പൊലീസിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും രംഗത്തെത്തി. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാനറുകൾ ഉയർത്തുന്നതു നിരോധിച്ചുള്ള ഉത്തരവു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാത്തതിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

