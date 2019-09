അസം മാതൃക; ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ ഹരിയാനയില്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ചണ്ഡീഗഡ്∙ ഹരിയാനയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ. അസം ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ മാതൃകയിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിന് ഹരിയാനയിലും പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ വേണമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം. വിവാദമായ അസം പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 19 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ജനങ്ങളാണു വഴിയാധാരമായത്.



അസം മാതൃകയിൽ ഹരിയാനയിലും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കും. ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായ മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എച്ച്.എസ്. ബല്ലയുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. ബല്ലാജിയുടെ പിന്തുണയും നിർദേശങ്ങളും തേടിയിട്ടുണ്ട്– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എച്ച്.എസ്. ബല്ലയുമായും മുൻ നാവികസേനാ മേധാവി സുനിൽ ലാംബയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷമാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.



ഹരിയാനയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കുടിയേറ്റക്കാർ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതുമൂലം ഹരിയാനക്കാർക്കു ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു നേരത്തേ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ തടയാൻ അസമിലേതുപോലെ രാജ്യത്താകമാനം പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുകയെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം.



വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എൻആർസി രാജ്യത്താകമാനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ആസൂത്രണം പൂർണമായതായും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുമെന്നുമാണ് അമിത് ഷാ അന്നു പറഞ്ഞത്. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെ ‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ’ തുരത്തുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം തവണയും അധികാരമേൽക്കുന്നതിനു മുൻപ് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



അസമിലെ പട്ടികയ്ക്കെതിരെ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളിൽനിന്നു തന്നെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് ബംഗാളി ഹിന്ദു വിഭാഗക്കാരെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ അസമിലെ ബിജെപി നേതാക്കളും പരാതി ഉയർത്തി. അസമിൽ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിൽനിന്നു പുറത്തായവർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 120 ദിവസത്തിനകം പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം.



