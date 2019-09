ന്യൂഡൽഹി∙ രാഷ്ട്രപതിഭവന് സമീപം ഡ്രോണ്‍ പറത്തിയ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരായ അച്ഛനും മകനും കസ്റ്റഡിയില്‍. സെപ്റ്റംബർ 14 നാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവർ വിഡിയോ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയതാണെന്നും ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തതെന്നുമാണ് ഇരുവരും പൊലിസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഡ്രോൺ പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഡ്രോൺ നിരോധിച്ച വിവരം അറിയില്ലെന്നാണ് പിടിയിലായവർ പറയുന്നത്.

English Summary : 2 US citizens arrested for flying drone near Rashtrapati Bhavan