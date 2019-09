ചന്ദ്രയാന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനു മുകളിൽ നാസ പറക്കും; ചിത്രം കൈമാറും

ന്യൂഡൽഹി∙ ചന്ദ്രയാൻ–2വിലെ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നാസ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകൾ നടത്തും. 17ന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനു മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന നാസയുടെ ലൂണാർ നിരീക്ഷണ ഓർബിറ്ററാണു പരിശോധനകൾ നടത്തുക. ഇത് വിക്രം ലാൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സഹായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ.

നാസയുടെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ വിക്രംലാൻഡറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുമെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ നാസ ഇസ്രോയ്ക്ക് കൈമാറും. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആശയവിനിമയം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു ശാസ്ത്രലോകം.

ചന്ദ്രയാൻ–2വിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത്. നിലവിൽ ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇസ്രോ. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനു നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണു വിക്രം ലാൻഡർ മുൻനിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയത്. ഇതോടെ ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Chandrayaan 2: NASA lunar probe to fly over landing site on Tuesday; new info on lander Vikram likely