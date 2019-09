‘ഞങ്ങൾ തിര നിറച്ച് തയാറായിരിക്കുന്നു; കണക്കു ചോദിക്കും’: ഇറാനെതിരെ യുഎസ്

ടെഹ്‌റാൻ∙ സൗദി ദേശീയ എണ്ണക്കമ്പനി അരാംകോയുടെ രണ്ട് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളില്‍ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര്‍ നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിനുപിന്നില്‍ ഇറാനാണെന്ന് യുഎസ്. അരാംകോയിലെ ആക്രമണത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആക്രമണം യെമനിൽ നിന്നാണെന്നതിനു തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നും ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചു.

ലോകത്തിന്റെ ഊർജ്ജവിതരണം അസ്ഥിരമാക്കാനാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്നാണ് ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ തരുന്ന സൂചനയെന്നും അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപെയോ ആരോപിച്ചു.

ഇറാനെതിരെ പേരെടുത്തു പറയാതെയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വിമർശനം.‘ ഇതിനു പിന്നിലെ ഉത്തരവാദികളെ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം എന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ തിര നിറച്ച് തയാറായി നില്‍ക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികള്‍ ആരാണെന്നാണ് സൗദി വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്‍.’ ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടാവുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ട്രംപിന്റെ വാക്കുകളെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അരാംകോയ്ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികള്‍ ആരാണെന്നു സൗദി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ സൗദിക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നും തങ്ങള്‍ അതിനു തയാറാണെന്നും ട്രംപിനോട് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തി. അർഥമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് യുഎസ് ഇറാനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.

തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പഴുത്‌ തേടുകയാണ്‌ അമേരിക്കയെന്നു ഇറാൻ വിദേശമന്ത്രാലയ വക്താവ്‌ അബ്ബാസ്‌ മൂസവി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാനെ സമർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് യുഎസ് ശ്രമം. എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നുണ ആയുധമാക്കുന്നു– മൂസവി പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിനു ഇറാനെ കൊണ്ട് കണക്ക്‌ പറയിക്കുമെന്ന പോംപെയോയുടെ ഭീഷണിക്കു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ഇറാൻ വിദേശമന്ത്രാലയ വക്താവ്‌. സൗദിയിലെ ആക്രമണത്തിന്‍റെ പേരിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങാനാണ് അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ ഇറാൻ പൂർണ്ണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർ‍ഡ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ അമീര്‍ അലി ഹാജിസാദി പ്രതികരിച്ചു.

ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ നേതാക്കളും യുഎസ് ആരോപണത്തെ നിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തി. അടുത്ത വർഷം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ യുദ്ധഭ്രാന്ത്‌ വളർത്തി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. ഹൂതികൾക്ക്‌ ഇറാന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന്‌ കരുതി ഹൂതികളെ ഇറാനു സമമായി കാണാനാകില്ലെന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ സെനറ്റർ ക്രിസ്‌ മർഫി പറഞ്ഞു. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്വന്തം എണ്ണക്കിണറുകൾ തകർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഇനി ഇറാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്ററും ട്രംപിന്റെ അടുപ്പക്കാരനുമായ ലിൻഡ്സി ഗ്രഹാം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഹൂതി ആക്രമണം സൗദിയുടെ ആകെ എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിന്റെ പകുതി കുറച്ചിരുന്നു. ആക്രമണമുണ്ടായ സൗദി ദേശീയ എണ്ണക്കമ്പനി അരാംകോയുടെ ബുഖ്‍യാഖിലും ഖുറൈസിലും കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉല്‍പാദനം നിര്‍ത്തിവച്ചെന്നു സൗദി ഊര്‍ജമന്ത്രി അബ്ദുല്‍ അസീസ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു. പ്രതിദിനം 57 ലക്ഷം ബാരല്‍ എണ്ണയാണ് ഇതോടെ നഷ്ടമാവുക. പ്രതിദിന ആഗോള എണ്ണ ഉല്‍പാദനത്തിലെ ആറു ശതമാനമാണിത്.

നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ബുഖ്‍യാഖിലും ഖുറൈസിലും പുനരുദ്ധാരണ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നീണ്ടുപോയാല്‍ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ കരുതല്‍ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കുമെന്നു യുഎസ് വ്യക്മാക്കി. ഇതിനായി യുഎസ് ഊര്‍ജവകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി.

സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽനിന്ന് 330 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആക്രമണം നടന്ന ബുഖ്‍യാഖ്. സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് അരാംകോയുടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്ലാന്റാണു ബുഖ്‍യാഖിലേത്. 2006 ഫെബ്രുവരിയിൽ അൽഖ്വയ്ദ ഇവിടെ ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

English Summary: Iran Denies Role In Saudi Attacks; Trump says US "Locked And Loaded"