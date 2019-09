പിഞ്ചു സഹോദരങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊന്ന സംഭവം: വധശിക്ഷ തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തമിഴ് സഹോദരങ്ങളെ കൊന്ന കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി. 2010ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ മനോഹരന്റെ വധശിക്ഷയാണു തടഞ്ഞത്. വധശിക്ഷ വിധിച്ച ഉത്തരവും കോടതി രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മനോഹരന്റെ അഭിഭാഷക നൽകിയ ഹർജിയിലാണു നടപടി.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചശേഷം 10 വയസ്സുകാരിയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു വയസ്സുള്ള സഹോദരനെയും കൊന്നെന്നാണു മനോഹരന് എതിരായ കേസ്. മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന കൂട്ടുപ്രതിയുടെ സഹായത്തോടെ വിഷം കലർത്തിയ പാൽ കുടിപ്പിച്ചു കൊന്നശേഷം കുട്ടികളെ കനാലിൽ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. വിചാരണക്കോടതി പ്രതിക്കു വധശിക്ഷ വിധിച്ചു.



ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഈ വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ സംഭവമാണെന്നും പ്രതി ദയാദാക്ഷിണ്യം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ആ ഉത്തരവാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പരമോന്നത കോടതി തന്നെ തടഞ്ഞത്.



English Summary: Execution Of Man Who Murdered 2 Tamil Nadu Siblings Stopped By Top Court