ട്രംപിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി, സാമ്പത്തിക വളർച്ച മോശമായി; തരിപ്പണമാകുമോ ചൈന?

ലോകശക്തിയാകാൻ വെമ്പുന്ന ചൈനയുടെ വന്‍മതിലിനപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്നു സൂചന. യുഎസിനോടുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധത്തിലും ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആവേശം കെട്ടടങ്ങി. വ്യവസായിക വളർച്ച ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന സൂചികകളിലെ ഇടിവാണു ചൈനയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. 17 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വളർച്ചയാണു ജൂലൈയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന്റെ കടുപ്പം കുറച്ച് വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാണു ചൈനയുടെ ശ്രമം.

ചൈനയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന സൂചകമാണു വ്യവസായിക വളർച്ച. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുപ്രകാരം കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ 4.4% മാത്രമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലെ വ്യവസായിക വളർച്ച. ജൂലൈയിലെ (4.8%) വളർച്ചയേക്കാൾ കുറവാണിത്. 2002 മുതലുള്ള സൂചികകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കണക്ക്. പ്രതീക്ഷയെ തകിടം മറിക്കുന്ന കണക്കിൽ ചൈന ഞെട്ടിയെന്നാണു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.



നിർമാണം, ഖനനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വളർച്ചയാണു വ്യവസായിക വളർച്ചയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ നാഷനൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളും ആശാവഹമല്ല. മൊത്ത വ്യാപാര വളർച്ച ജൂലൈയിലെ 7.6 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ 7.5% ആയി താഴ്ന്നു. പൊതുമേഖലയിലെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആറു മാസമായി കുറവാണു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ലോകത്തിലെ രണ്ടാം വാണിജ്യശക്തിയായ ചൈന, എതിരാളിയായ യുഎസുമായി വ്യപാരത്തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതു മറികടക്കാൻ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും വ്യാപാരപ്പോരിൽ ചൈന അയവു വരുത്തുന്നതായാണു സൂചനകൾ. ചൈന–യുഎസ് വ്യാപാര യുദ്ധം മുറുകിയപ്പോൾ യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചൈന ഇരട്ടിയാക്കിയിരുന്നു. തിരിച്ചടിയായി ചൈനയിലുള്ള എല്ലാ യുഎസ് കമ്പനികളും പൂട്ടി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാണു പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടത്.



യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ 7500 കോടി ഡോളറിന്റെ വർധനയാണു ചൈന വരുത്തിയത്. 5% തീരുവ 10 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും ഡിസംബർ 15നും നടപ്പിൽ വരുമെന്നും ചൈന അറിയിച്ചു. സോയാബീൻ, ബീഫ്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ അടക്കം അയ്യായിരത്തിലേറെ യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കാണു ചൈന അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ തീരുവയിൽ യുഎസ് കഴിഞ്ഞ മേയിൽ 30,000 കോടി ഡോളറിന്റെ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ സോയാബീനും പോർക്കും താരിഫ് പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നു ചൈന ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടിക ഒന്നിലെ 12, പട്ടിക രണ്ടിലെ നാല് ഉത്പന്നങ്ങളാണു അധികതീരുവയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നു ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ താരിഫ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം നടക്കുന്ന വ്യാപാര ചർച്ച നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണു ചില ഉൽപന്നങ്ങളെ തീരുവയിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ ചൈന പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനു മറ്റൊരു സൂചകമാണു കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ദ് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന സ്വീകരിക്കുന്ന ആശ്വാസ നടപടികൾ. കരുതൽധനമായി ബാങ്കുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പണത്തിന്റെ അളവ് കേന്ദ്രബാങ്ക് ഈ മാസമാദ്യം കുറച്ചിരുന്നു. എട്ടു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമാണ് ഈ നടപടി. വളർച്ചയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ പുതിയ വായ്പാനയം അവതരിപ്പിച്ചു. മാസംതോറും പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന ‘ഫ്ലെക്സിബിൾ വായ്പ’യാണിത്.

ദശാബ്ദത്തിലെ വലിയ ഇടിവാണു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചൈനീസ് കറൻസി യുവാന്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായത്. നിർണായകമായ നടപടികളെടുത്താൽ മാത്രമെ ചൈനയുടെ വളർച്ച മുന്നോട്ടു പോകൂവെന്ന് ഓക്സഫഡ് ഇക്കണോമിക്സിലെ സീനിയർ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ടോമി വു പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക രംഗം ഈ വർഷം 6.1%, അടുത്ത വർഷം 5.7% എന്നിങ്ങനെ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഓക്സഫഡ് ഇക്കണോമിക്സ് പ്രവചിച്ചു.



ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 10 ശതമാനം ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കൂടി ചുമത്തിയത് ഓഗസ്റ്റിലാണ്. സമവായ ശ്രമങ്ങൾ‌ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ നടപടി. 30,000 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ചുങ്കം, നേരത്തെയുളള 25 ശതമാനം ചുങ്കത്തിനു പുറമേയാണ്. ചൈന–യുഎസ് വ്യാപാരത്തർക്കം ഇരുരാജ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ആഗോള വിപണിയെ ആകെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും നഷ്ടമുണ്ടായി.



English Summary: China's economy is getting worse. That makes a US trade deal more likely