മോദിയെ കാണും മുമ്പ് ഭാര്യയെ കണ്ട് മമത, സാരി സമ്മാനിച്ചു

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭാര്യ യശോദ ബെന്നും തമ്മിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച. ഇന്ന് മോദിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മമത. ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം ബംഗാളിലെ അസൻസോളിലുള്ള കല്യാണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പൂജ അർപ്പിച്ച‌് മടങ്ങുകയായിരുന്നു യശോദ ബെൻ. കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിൽ യശോദ ബെന്നിനു മമത സാരി സമ്മാനിച്ചു.



ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ചാണ് മമതയും മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. സംസ്ഥാനത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാകും ചർച്ച ചെയ്യുകയെന്ന് മമത അറിയിച്ചു. മോദിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനമായ ഇന്നലെ മമത അദ്ദേഹത്തിന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Mamata Banerjee Runs Into PM Modi's Wife Before Boarding Flight To Meet Him