ന്യൂഡൽഹി ∙ യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിമാനപദ്ധതിയായിരുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനൊരുങ്ങി മോദി സർക്കാർ. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണലഭ്യത കൂട്ടുന്നതിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ വാങ്ങൽ‌ശേഷി ഉയരുമെന്നും ഗ്രാമീണ സമ്പദ് രംഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണു സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പണലഭ്യതയും തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളും കുറഞ്ഞതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി.

ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ സർക്കാർ 2006ൽ നടപ്പാക്കിയതാണു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ 2014ൽ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ, യുപിഎ പദ്ധതിയോടു മുഖം തിരിച്ചു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാസങ്ങളോളം കോടിക്കണക്കിനു രൂപ കേന്ദ്രം കുടിശിക വരുത്തി. വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു പണം നൽകിയത്. രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ആലോചന.



സംസ്ഥാനങ്ങൾ തോറും വിവിധ നിരക്കുകളിലാണു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കു കൂലി നൽകുന്നത്. ദേശീയ ശരാശരി 178.44 രൂപ. കേന്ദ്ര തൊഴിൽമന്ത്രാലയം നിയമിച്ച സമിതി മിനിമം വേതനമായി നിർദേശിച്ചതാകട്ടെ 375 രൂപയും. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം വർഷം തോറും പുനർനിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. വേതനം പുതുക്കൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുകയും പുതുക്കിയ വേതന വിവരങ്ങൾ നാണ്യപ്പെരുപ്പ സൂചിക കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാറ്റമുണ്ടാകും. രാജ്യമാകെ ആയിരക്കണക്കിനു കോടി രൂപ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിപണിയിൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നുമാണു നിഗമനം.



വേതനം കൂട്ടുന്നതോടെ പദ്ധതിച്ചെലവിൽ 10 ശതമാനം വർധന വരുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രം വകയിരിത്തിയിട്ടുള്ളത് 60,000 കോടി രൂപയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 17 വരെ 46,486 കോടി വിതരണം ചെയ്തു. അധികമായി 15,000 കോടി മുതൽ 20,000 കോടി വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അധിക തുക ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിലെത്തുന്നതോടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള മടി ഇല്ലാതാകും. ചെലവാക്കാതെ ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പണം വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലെ നിലവിലെ പ്രയാസത്തിൽനിന്നു കര കയറാനാകൂവെന്നും അതിനുള്ള സാഹചര്യമാണു സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നതെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



വളർച്ചാ സൂചികകൾ തയാറാക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മന്ത്രാലയവും ലേബർ ബ്യൂറോയും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയും (സിപിഐ–ആർ) കാർഷിക തൊഴിലുകളും (സിപിഐ–എഎൽ) പുതുക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചെന്ന് അറിയിക്കാനായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഏറെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമാണിതെന്നും ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാകാം സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



കാർഷിക തൊഴിൽ മേഖലയിലെ (സിപിഐ–എഎൽ) ഉപഭോക്തൃസൂചിക മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പുതുക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇതിനിടെ വൻതോതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായതു സൂചികയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെന്നും മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘വേതനം വർധിപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ഇപ്പോഴും ചെറുതാണ്. അതിനാൽ മാറ്റം കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്’– അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക അധ്യാപിക ദീപ സിൻഹ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



45 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമീപനമാണു സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പോലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേക്കു പണമെത്തുന്ന പദ്ധതികളാണു വേണ്ടത്. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ദിവസം 50 ദിവസം കൂടി വർധിപ്പിച്ചും 50 രൂപ വേതനം കൂട്ടിയും സാധാരണക്കാരിലേക്കു പണമെത്തിച്ചു വാങ്ങൽ ശേഷി കൂട്ടുകയാണു വേണ്ടതെന്നും, കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞദിവസം കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Government to peg MGNREGA wages to inflation in bid to hike incomes