ആ രാത്രി ലാദനിലേക്ക് എത്തിച്ച ബെൽജിയൻ മലിന്വാ; ദാരുണം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ

2011 മേയ് 2 രാത്രി. നിശബ്ദത നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആബട്ടാബാദിലെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടിനു സമീപത്തേക്ക് യുഎസിന്റെ നേവി സീൽ ടീം സിക്സ് അംഗങ്ങൾ പതിയെ നീങ്ങി. 81 പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നായയും– ബെൽജിയൻ മലിന്വാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആ നായയാണ് അൽ ഖായിദ ഭീകരൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ പിടികൂടുന്നതിന് നേവി സീൽ അംഗങ്ങൾക്കു വഴി കാട്ടിയായത്.

ലാദനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിലെ 81 അംഗങ്ങളെപ്പോലെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ന് ആ നായയും ‘അദൃശ്യനാണെ’ന്നു മാത്രം. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസ് നൽകുന്ന സഹായങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിടുക്കൻ നായ്ക്കളുമുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ നടപടികൾക്കുള്ള സഹായമായി ജോർദാന് യുഎസ് നൽകിയ നായ്ക്കളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു പരിതാപകരമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണിപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പട്ടിണിക്കിട്ട് എല്ലും തോലുമായ നായ്ക്കളുടെ ചിത്രം സഹിതം സാമൂഹികപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ‌രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് ദാരുണ സംഭവം ലോകശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത്.

ബെൽജിയൻ മലിന്വാ, ജർമൻ ഷെപ്പേഡ് എന്നിവ കൂടാതെ ലാബ്രഡോർ, കോക്കർ സ്പാനിയൽ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട നായ്ക്കളെയും യുഎസ് പരിശീലിപ്പിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാസേനയിലുമുണ്ട് ഇവ. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണു സൈന്യം ഇവയ്ക്കു പ്രധാനമായും പരിശീലനം നൽകാറുള്ളത്.

ബെൽജിയൻ മലിന്വാ

ഏറെ ദൂരെയുള്ള ശത്രുക്കളെ വരെ മണം പിടിച്ചു കണ്ടെത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ബെൽജിയൻ മലിന്വാകൾ. വലുപ്പം കുറവായതിനാൽത്തന്നെ സൈന്യം കയറും മുൻപ് ലക്ഷ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു ‘നുഴഞ്ഞു കയറാനും’ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്യാമറകൾ വഴി ശത്രുവിന്റെ താവളത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും സാധിക്കും.



മനുഷ്യനേക്കാളും ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിവുളള ഇവയുടെ പിടിയിൽ നിന്നു ശത്രുക്കൾ രക്ഷപ്പെടാനും ഏറെ പാടുപെടും. കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഇവയുടെ കടിയും കുപ്രസിദ്ധമാണ്. മലിന്വായല്ല, നേവി സീലുകൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ജർമൻ ഷെപ്പേഡ് ഇനത്തിലെ നായയായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



ചാവേറുകളെയും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനു നായകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയത് യുഎസ് സേനയായിരുന്നു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നായകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് അവയെ കൈമാറുന്ന രീതിയും തുടങ്ങി വച്ചത് യുഎസ് ആണ്. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യുഎസുമായി സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലാണ് ജോർദാൻ.

സഖ്യകക്ഷിയായ ജോര്‍ദാന്‍ വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക, സൈനിക സഹായവും യുഎസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട്. ഭീകരത തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളനുസരിച്ച് ജോർദാൻ സൈന്യത്തിന് യുഎസ് ഇതിനോടകം പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒട്ടേറെ നായ്ക്കളെ കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലെല്ലാം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് മുന്തിയ ഇനത്തിൽപെട്ട ഈ നായ്ക്കളെല്ലാം.



ബെൽജിയൻ മലിന്വാ, ചിത്രം – ഓഫിസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ/യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്

ജോർദാൻ ബോംബ് സ്ക്വാഡിൽ, യുഎസിൽ നിന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ച നൂറുകണക്കിന് യുഎസ് നായകൾ ഇടം പിടിച്ച കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയും മൂലം യുഎസ് നായകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുകയും പട്ടിണിക്കോലമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മികച്ച പരിപാലനവും ഭക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ള ഇത്തരം നായകൾക്കു അതൊന്നും നൽകാതെയുള്ള അവഗണനയാണ് ഇത്തരം ദുരവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.



ബെൽജിയൻ മലിന്വാ, ചിത്രം – ഓഫിസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ/യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്

യുഎസ് മിലിട്ടറി ഏജൻസികളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിനർമാർ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം നായ്ക്കൾ മികച്ച പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവയും ഏതു കാലാവസ്ഥയെയും മറികടക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയുമാണ്. എന്നാൽ പട്ടിണിക്കോലങ്ങളായാണ് ജോർദാൻ ഈ നായ്ക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നാണ് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വിമർശനം.

2008 മുതൽ 2016 മുതൽ യുഎസ് ജോർദാൻ സൈന്യത്തിനു നൽകിയ നായകളിൽ 10 എണ്ണം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം ചത്തൊടുങ്ങിയതായി യുഎസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചു തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ശേഷിച്ച നായ്ക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ്. 2016ൽ യുഎസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോർദാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും അതൊന്നും നടപ്പിലായില്ല. പരിപാലനം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നായ്ക്കളെ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് യുഎസ് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ജോർദാന്റെ നിർബന്ധത്തെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ നായ്ക്കളെ നൽകുകയായിരുന്നു. ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും നായ്ക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പരിചാരകരെയും പരിശീലകരെയും യുഎസിൽ നിന്നു കൊണ്ടു വന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.



ബെൽജിയൻ മലിന്വാ, ചിത്രം – ഓഫിസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ/യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്

രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പട്ടിണിക്കോലമായ നായകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് ഉന്തിയ നിലയിലുള്ള നായകളുടെ നഖങ്ങൾ അമിതമായി വളർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ചെവികളിലും മുഖത്തും അഴുക്കുകട്ടകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച നിലയിലുള്ള ഇവ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അവശരായിരുന്നു. ശരീരത്തിലാകെ ചെള്ളുകളും നിറഞ്ഞു. നല്ല കൂടുകളോ ഭക്ഷണമോ ഇവയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും തറയിൽ എറിഞ്ഞാണു നായ്ക്കൾക്കു നൽകിയിരുന്നത്.



ഭീകരതയെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 20 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് സഖ്യകക്ഷികളായ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷാസേനയ്ക്കു മികച്ച നായ്ക്കളെ നൽകുന്ന പതിവ് അമേരിക്ക തുടങ്ങി വച്ചത്. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ നായ്ക്കളുടെ പരിശീലനത്തിനും മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കുമായി വർഷം തോറും ചെലഴിക്കുന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ്, രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയതിനു ശേഷം ഇവയുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചോ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചോ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം.

യുഎസിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ എപ്രകാരമാണു പരിപാലിക്കേണ്ടതെന്ന നിർദേശങ്ങളോ കരാറുകളോ നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ സുരക്ഷാസേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം നായ്ക്കളെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ജോർദാന്റെ പ്രതികരണം.



ബെൽജിയൻ മലിന്വാ, ചിത്രം – ഓഫിസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ/യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്

ബൽജിയൻ മലിന്വാ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ‘സോ’ എന്ന രണ്ടു വയസ്സുള്ള നായ്ക്കുട്ടി 2017ൽ സൂര്യാതപം ഏറ്റു ചത്തത് അന്ന് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. അതിദാരുണമായ മരണം എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശേഷണം. അസാധാരണമാം വിധം ശരീരം ശോഷിക്കുകയും രോഗബാധിതയാകുകയും ചെയ്ത ‘അതെന’ എന്ന നായ്ക്കുട്ടിയെ ജോർദാൻ യുഎസിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു.



2017ൽ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് അവശനിലയിലായ ‘മെൻസി’ എന്ന നായയെ ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കിയതും വൻ വിമർശനങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചു. ജോർദാൻ പോലെ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും പതിവായ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരം നായ്ക്കളെ അയയ്ക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇവയുടെ പരിപാലനവും പരിശീലനവും ചെലവേറിയതിനാൽ പ്രത്യേക ധനസഹായം ഇതിനായി രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകാറുണ്ടെന്നും യുഎസ് അധികൃതർ പറയുന്നു.



ജോർദാനിലെ നായ്ക്കളെ പരിപാലിക്കാനായി സാധ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. നിലവിൽ ജോർദാനിലാണ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായ്ക്കൾ ഉള്ളത്– 89 എണ്ണം. 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം ഒൻപതു രാജ്യങ്ങൾക്കായി 189 നായകളെയാണ് യുഎസ് നൽകിയത്. ബഹ്റൈൻ, ഈജിപ്ത്, ഇന്തൊനീഷ്യ, ലബനൻ, മെക്സിക്കോ, മോറോക്കോ, ജോർദാൻ, ഒമാൻ, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് നായ്ക്കളെ നൽകിയത്.

English Summary: US bomb-sniffing dogs die from neglect in Jordan despite warnings, inspector general probe finds