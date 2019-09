ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കരുത്: വ്യോമപാത തുറക്കാത്ത പാക്കിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പാക്ക് വ്യോമപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാന്റെ നടപടി തെറ്റെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തലവൻമാരുടെ യാത്രയ്ക്കു വ്യോമപാത അനുവദിക്കുന്നതാണു കീഴ്‍വഴക്കം. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കരുതെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് യുഎൻ സമ്മേളനത്തിനുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാന്റെ അനുമതി തേടിയത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ വിവിഐപിയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിന് അനുമതി നൽകാതിരിക്കുന്നതു രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്കായി വ്യോമപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പാക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.



പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്നീട് എതിർപ്പ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മോദിക്കു വേണ്ടി വ്യോമപാത തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷിയാണു നിലപാടെടുത്തത്. ഈ മാസം 21 മുതല്‍ 27 വരെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനം. ഐസ്‍ലൻഡ് സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ വിമാനത്തിനും പാക്കിസ്ഥാൻ നേരത്തേ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.



English Summary: We regret the decision of Pakistan to deny overflight clearance for the VVIP special flight: India