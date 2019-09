ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരായ നിർണായക തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയിട്ടും ഇതുവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ലൈംഗികാക്രമണത്തിനിരയായ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനി. സിആര്‍പിസി 164 വകുപ്പ് പ്രകാരം തന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വിശദീകരിക്കാൻ യുപി സർക്കാരിനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും ബാധ്യതയുണ്ട്.

ചിന്മയാനന്ദിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അണിയറയിൽ ‍നടക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും കുറ്റം ചുമത്താനുമാണു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. കുറ്റവാളിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ യുപി സര്‍ക്കാര്‍ തന്റെ മരണത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കേസില്‍ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും പെൺകുട്ടി നിരാശയോടെ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.



‘ചിലപ്പോള്‍ എന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ... ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എങ്കിലും ഭരണകൂടം എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ...പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനി വാജ്‌പേയി മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമായിരുന്ന ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ലോ കോളജ് പ്രവേശത്തിനായാണ് കോളജ് മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രസിഡന്‍റായ സ്വാമി ചിൻമയാനന്ദയെ കാണാൻ പോയത്. കോളജിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും അവിടത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ ജോലി നൽകുകയും ചെയ്തു.



ഹോസ്റ്റലിലേക്കു താമസം മാറ്റാൻ ചിന്മയാനന്ദ് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും. സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒളിക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചതായും 23 കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ചിന്മയാനന്ദിന്റെ വീട്ടില്‍കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച യുവതിയെ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോസ്റ്റല്‍ മുറിയില്‍ വച്ച് എന്റെ കണ്ണടയും ഒരു ചീപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിന്മയാനന്ദയുടെ മുറിയില്‍ നിന്നും മദ്യക്കുപ്പികളും തലയിണകളും നീക്കം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും താന്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് ചിന്മയാനന്ദിന്റെ പെരുമാറ്റമെന്നും ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്നും പെൺകുട്ടി ആരോപിക്കുന്നു. ഷാജഹാന്‍പുരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിയിൽ കഴിയുന്ന ചിൻമയാനന്ദിനു ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പെൺകുട്ടി ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: Will you act against Chinmayanand once I kill myself, asks law student