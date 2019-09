‘മോദി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം’; ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് ബിഹാറിലെ ഗ്രാമീണർ

ബിഹാർ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശില്പം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ബിഹാറിലെ ഗ്രാമവാസികൾ. തങ്ങൾക്ക് മോദി ദൈവമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അനന്ത്പൂരിലെ ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹനുമാന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് മോദിയുടെ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് 500 ഓളം വരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്.



ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മോദിയെ നാട്ടുകാർ ദൈവമാക്കിയതിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ‌. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം ഗ്രാമവാസികൾ ചൊവ്വാഴ്ച കേക്കു മുറിച്ച് മോദിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയും ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു. മോദി നേരിട്ട് ഗ്രാമത്തിലെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഒരു മെറ്റൽ റോ‍ഡു പോലുമില്ലാതെ അവികസിതമായി കിടന്ന ഗ്രാമമായിരുന്നു ഇത്. സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഞങ്ങൾക്കു നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് പതിവായപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ‍ മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയി രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റോ‍ഡു മാത്രമല്ല വൈദ്യുതിയും ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് സമമാണ്. അതിനാലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമായ സ്ഥലം നൽകിയതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

English Summary : ‘He is our God,’ say villagers in Bihar’s Katihar after installing PM Modi’s statue