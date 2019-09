പാക്കിസ്ഥാൻ ആക്രമിക്കാൻ മൻമോഹൻ പദ്ധതിയിട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കാമറൂൺ

ന്യൂഡൽഹി∙ മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ സൈനിക നടപടിക്കു തയാറെടുത്തിരുന്നതായി മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൂണിന്റെ െവളിപ്പെടുത്തൽ. മൻമോഹൻ സിങ്ങുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണു തനിക്കു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഫോര്‍ ദി റെക്കോര്‍ഡ്’ എന്ന ഓർമ്മകുറിപ്പിൽ ഡേവിഡ് കാമറൂൺ വെളിപ്പെടുത്തി.



2011ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷം കാമറൂൺ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മൻമോഹൻസിങ്ങുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സൈനിക നടപടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നോട് വിശദീകരിച്ചതെന്നു കാമറൂൺ പറയുന്നു. 2008ലും 2011ലും മുംബൈയില്‍ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായി. ഒപെറ ഹൗസ്, സാവേരി ബസാര്‍, ദാദര്‍വെസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു 2011ല്‍ ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തില്‍ 26 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 130 പേര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയൊരു ആക്രമണം കൂടി പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മൻമോഹൻ സൈനിക ആക്രമണത്തിനു മുതിരുമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം തന്നോടു മൻമോഹൻ സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നതായി പുസ്തകത്തിൽ ഡേവിഡ് കാമറൂൺ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചു വ്യക്തമായ ധാരണ മന്‍മോഹന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്തും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വന്ന വേളയില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും കാമറൂൺ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി പുതിയ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടാണ് താന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും യുഎസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക ബന്ധത്തിനു പകരം ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സവിശേഷ ബന്ധമാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്നും കാമറൂൺ പറഞ്ഞു.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സാധ്യതകളാണ് താൻ തേടിയിരുന്നത്. മന്‍മോഹന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വേളയില്‍ തന്നെയാണ് കാമറൂണ്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത്. 2010 മുതല്‍ 2016 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ മൂന്ന് തവണ കാമറൂണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വന്നിരുന്നു. 2016ലാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടന്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിനു ഹിതപരിശോധനയില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെയായിരുന്നു കാമറൂണിന്റെ രാജി.



2015 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ പരമാർശമുണ്ട്. 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നയതന്ത്രതലത്തില്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം യുകെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും കാമറൂണായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ബ്രിട്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മോദിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത കാര്യവും കാമറൂൺ കുറിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഹർഷാരവം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും താനും മോദിയും വേദിയിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തുവെന്നും കാമറൂൺ കുറിക്കുന്നു. അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സന്ദർശന വേളയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അപമാനകരമായ സംഭവം എന്ന് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ നടപടി ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും തനിക്കു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കാമറൂൺ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Manmohan Singh planned to take military action against Pakistan says David Cameron