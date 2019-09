മുൻമേയറായ ഭാര്യയെ തല്ലിയ ബിജെപി നേതാവിനെ പുറത്താക്കി; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിനു പിന്നാലെ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ വച്ച് മുൻ മേയറായ ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ച നേതാവിനെ ബിജെപി പുറത്താക്കി. മെഹ്‌രോളി ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ആസാദ് സിങ്ങിനെതിരെയാണ് പാർട്ടി നടപടി. പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിനു പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ആസാദ് സിങ്ങും ഭാര്യയും പരസ്പരം വഴക്കിടുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കൺമുന്നിൽ ആസാദ് സിങ് സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ മുൻ മേയർ കൂടിയായ ഭാര്യ സരിത ചൗധരിയെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആസാദ് സിങ് അടുത്തിടെ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും പരസ്യമായി വഴക്കിടുമെന്നു കരുതിയില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

ആദ്യം വഴക്കുണ്ടാക്കിയതും ആക്രമിച്ചതും ഭാര്യയാണെന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അടിച്ചത് എന്നുമായിരുന്നു ആസാദ് സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ സരിത തയാറായില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ ആനന്ദ് സിങ്ങിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയതായി ബിജെപി ഡൽഹി അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരി വ്യക്തമാക്കി. ആസാദ് സിങ്ങിനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ വികാസ് തൻവാറിന് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല നൽകി.

English Summary: BJP Leader Sacked For Slapping Wife at the party's Delhi office