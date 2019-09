ഫ്ലാറ്റ് വിൽപ്പന തട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ; ആരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ...!

തിരുവനന്തപുരം∙ ഫ്ലാറ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളും കടമുറികളും വാങ്ങുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും അതു ഗൗരവത്തിലെടുക്കാത്തവര്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നത് തുടരുന്നു.



ഫ്ലാറ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളും കടമുറികളും വാങ്ങുമ്പോള്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് നിയമപ്രകാരം അനുവാദം വാങ്ങി നിര്‍മിച്ചതാണോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് 2013ല്‍ തദ്ദേശവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. 2013ന് മുന്‍പും ഇതേ മാതൃകയില്‍ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനാലാണ് വീണ്ടും ഉത്തരവിറക്കിയത്.



പല ഉത്തരവുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും മിക്കവരും ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മരടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. വിവാദമായ മരടിലെ 2 ഫ്ലാറ്റുകള്‍ക്ക് നഗരസഭ നല്‍കിയത് താല്‍ക്കാലിക കെട്ടിട നമ്പരായിരുന്നു. കോടതി വിധിയുണ്ടായാല്‍ കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കെട്ടിട നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇതു മറച്ചുവച്ചെന്നാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആരോപണം.



വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടം നേരിട്ടു സന്ദര്‍ശിച്ചശേഷം മാത്രം വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നു 2013ലെ തദ്ദേശവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരസ്യങ്ങളും മോഡലുകളും മാത്രം കണ്ട് കെട്ടിടം വാങ്ങരുത്. രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യം വന്നതിനുശേഷം മാത്രം അഡ്വാന്‍സ് , ഉടമ്പടി, റജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്നിവ നടത്തണം. പ്ലോട്ട് വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ടൗണ്‍ പ്ലാനര്‍, ചീഫ് ടൗണ്‍ പ്ലാനര്‍ എന്നിവരില്‍നിന്ന് ലേ ഔട്ട് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ജില്ലാ ടൗണ്‍ പ്ലാനറില്‍നിന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും അറിയാന്‍ കഴിയും.



ഫ്ലാറ്റുകള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഘടനാപരമായ രൂപരേഖ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് മനസിലാക്കണം. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ബലം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയശേഷം മാത്രം വാങ്ങണം. സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങള്‍ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തിനു ബാധകമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി വകുപ്പില്‍നിന്നും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ കഴിയും.



വിമാനത്താവളം, റെയില്‍വേ ബൗണ്ടറി, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, പുരാവസ്തു സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലോട്ട് വാങ്ങുമ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം. സംശയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ടൗണ്‍ പ്ലാനര്‍മാരുടെ ഓഫിസില്‍ ബുധനാഴ്ച പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന (2013ലെ സമയക്രമം) ഹെല്‍പ് ഡെസ്കിനെ സമീപിക്കണം. കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങള്‍, ടൗണ്‍ പ്ലാനിങ് സ്കീമുകള്‍,ഹെറിറ്റേജ് സോണ്‍, തീരദേശ പരിപാല നിയമം എന്നിവ പാലിച്ചാണോ കെട്ടിടം നിര്‍മിച്ചതെന്നു പലര്‍ക്കും അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: maradu flat,Long-drawn legal battle; Govt Already have given instruction on purchasing property