ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം: സിപിഎം നേതാക്കള്‍ പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട്∙ എലത്തൂരില്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ട് സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ പിടിയില്‍. ഒ. കെ.ശ്രീലേഷ് , ഷൈജു കാവോത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ബന്ധുവീട്ടില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇരുവും.



വായ്പയെടുത്ത് വാങ്ങിയ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാന്‍ഡിലിറക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഭീഷണിയെത്തുടര്‍ന്നാണു യുവാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കോഴിക്കോട് എലത്തൂര്‍ സ്വദേശിയായ രാജേഷ്, മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികില്‍സയില്‍ ആണ്.



എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് രാജേഷിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ചത്. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികില്‍സയില്‍ കഴിയുന്ന രാജേഷിന്‍റെ നില ഗുരുതരമാണെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.



രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് രാജേഷ് വായ്‌പയെടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയത്. പെര്‍മിറ്റ് അടക്കമുള്ളവ ശരിയാക്കി ഓട്ടോയുമായി സ്റ്റാന്‍ഡിലെത്തിയ അന്നു മുതല്‍ മറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരുമായി തര്‍ക്കത്തിലായി. രാജേഷിന്‍റെ ഓട്ടോറിക്ഷ അവിടെ ഓടിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ രാജേഷ് ഇത് അവഗണിച്ചു.

നാല് ദിവസം മുൻപ് രാജേഷിനെ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുവച്ച് ഒരു സംഘം ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ മര്‍ദിച്ചു. രോഗിയായ ഭാര്യയെ കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതില്‍ മനംനൊന്തായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നാണ് രാജേഷിന്‍റെയും ബന്ധുക്കളുടേയും ആരോപണം.

English Summary: Suicide Attempt of Calicut Auto Driver, Two CPM leaders held in custody