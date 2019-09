‘പാവപ്പെട്ടവന്റെ മിസൈൽ’തടുത്തില്ല; യുദ്ധവിപണിയിൽ മൂല്യമിടിഞ്ഞ് യുഎസ്

അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മേന്മയുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു യെമനിലെ ഹൂതികളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സൗദിക്ക് യുഎസ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ് സംവിധാനം പാളി. സൗദിക്ക് ഏറെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

സൗദിയിലെ അബ്ഖൈഖ് എണ്ണ പ്ലാന്റിനും ഖുറൈസ് എണ്ണപ്പാടത്തിനും നേരെ 14നു നടന്ന ആക്രമണം രാജ്യാന്തര യുദ്ധവിപണിയിൽ യുഎസിന്റെ ‘മാർക്കറ്റ്’ ഇടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൂതനമായിരിക്കുമ്പോഴും ‘പ്രാകൃത’രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രതിരോധിക്കണമെന്നുള്ള പാഠമാണു യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഈ ആക്രമണം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

യുഎസും ജർമനിയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കു ശ്രദ്ധയൂന്നാൻ സൗദിക്കുള്ള അവസരം കൂടിയായി ആക്രമണം. 1970കളിൽ റഷ്യ തയാറാക്കിയ ഡിസൈനുകൾ പ്രകാരമുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളായിരുന്നു സൗദിക്കു നേരെ പ്രയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡ്രോണുകളുടെ കാര്യത്തിലും അതു തന്നെ അവസ്ഥ. ‘പാവപ്പെട്ടവന്റെ മിസൈൽ’ എന്നാണു ഡ്രോണുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനുശേഷം സൗദിയിലെത്തിയ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ.

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമിച്ചിട്ടും ആ വിളിപ്പേരിൽനിന്നു ഡ്രോണുകൾക്കു മോചനമുണ്ടായിട്ടില്ല. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എണ്ണ വിപണിയിൽ വമ്പൻ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏതാനും ദശലക്ഷം ഡോളർ മാത്രം ചെലവുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കു സാധിച്ചെന്നു ചുരുക്കം. ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനം വരുന്ന എണ്ണവിതരണത്തെയാണ് ഇതു പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.



യുഎസിന്റെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണു സൗദിക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. മിസൈലുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതോ സൗദിക്കു നേരെ വരുന്നതോ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനായില്ലെന്നു യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനു പറയുന്ന ന്യായങ്ങളിങ്ങനെ: യുഎസിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതു യെമനിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. രണ്ടു വർഷമായി ഹൂതികൾ തുടർച്ചയായി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ദിശ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്നു യുഎസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പാളിച്ചയെപ്പറ്റി യാതൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾക്കേറ്റ ആഘാതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറാനെതിരെ കൂടുതല്‍ ഉപരോധങ്ങൾ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന വഴി മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനു മുന്നിലുണ്ടായുള്ളൂവെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇറാനാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നു ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും അവശിഷ്ട ഭാഗങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്ന സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വക്താവ് കേണൽ തുർക്കി ബിൻ സലേ അൽ–മാൽകി.

ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വളരെ താഴ്ന്നു പറന്നതാണു പ്രശ്നമായതെന്ന് ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ വഴി മിസൈൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഈ മേഖലയിലാണു യുഎസിന്റെയും സൗദിയുടെയും റഡാർ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തം.



രണ്ടു വർഷവും യെമനിൽ നിന്നെത്തിയിരുന്നതു ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകളായിരുന്നു. അവയെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനും സൗദിക്കു സാധിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള ഏകദേശം 230 മിസൈലുകളെയാണു സൗദി തകര്‍ത്തുവിട്ടത്. രാജ്യത്തിനു നേരെ വരുന്ന മിസൈലുകളെ കണ്ടെത്തി തകര്‍ക്കാൻ സൗദിക്കു യുഎസ് നൽകിയത് പേരുകേട്ട പാട്രിയറ്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ്.

ഇതിന്റെ ആറു ബറ്റാലിയനുകളാണു സൗദി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യെമനിൽനിന്നു മാത്രമല്ല ആക്രമണം വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ പാട്രിയറ്റിന്റെ ദിശയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാട്രിയറ്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നു നിലവിൽ ഇറാനിലേക്കു ദിശ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവ യെമനിലേക്കും. എന്നാൽ പ്രതിരോധ ‘വിടവുകൾ’ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തയാറാക്കുന്ന മിസൈലുകളാണ് യുഎസ് സംവിധാനത്തിനു മുന്നിലെ പുതിയ വെല്ലുവിളി.



യുഎസിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാനാകില്ലെന്നു നേരത്തെ തന്നെ സൗദി തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. പാട്രിയറ്റിനേക്കാൾ മിസൈലുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശേഷി കൂടുതലുള്ള എസ്–400 ആന്റി– മിസൈൽ സംവിധാനം റഷ്യയിൽനിന്നു വാങ്ങുന്നതിന് 2017 ഒക്ടോബറിൽ സൗദി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. റഷ്യയുടെ പാൻസിർ എസ്1 സംവിധാനം കൂടി ചേർത്താൽ ഹ്രസ്വ ദൂര മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും കണ്ടെത്തി തകർക്കാനാകും. പാൻസിറിൽ പ്രതിരോധത്തിനു തോക്കുകളും മിസൈലുകളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിറിയയിൽ ഇതു ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ലെന്നു വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എസ് 400, പാൻസിർ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തീരുമാനമായത്.



ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്കൈഗാർഡ് എന്ന പേരിലുള്ള ഡിഫൻസ് സംവിധാനവും സൗദി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനവേധ തോക്കുകൾ ചേർത്ത റഡാർ വാനുകളാണിവ. അബ്ഖൈഖ് മേഖലയിൽ സ്കൈഗാർഡ് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിലുള്ള കാലതാമസം സ്കൈഗാർഡിനു തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തു പതിക്കുന്നതിനു രണ്ടു മിനിറ്റോ അതിൽ താഴെ സമയമോ മുൻപു മാത്രമേ റഡാറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്.

അബ്ഖൈഖ് മേഖലയിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കല്ലെന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. ചെറിയ ഡ്രോണുകളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രതിരോധിക്കാനും പരിമിതികളുണ്ട്. വിവിധ ദിശകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന മിസൈലുകളെയും മറ്റും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും സ്കൈഗാർഡിനു പരിമിതികളുണ്ട്.



പല ദിശയിൽനിന്നു കൂട്ടമായി വന്ന മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളുമായിരുന്നു സൗദിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചിലതാകട്ടെ ആക്രമണമെന്നതിൽനിന്നു മാറി റഡാറുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. അവയോടൊപ്പം തന്നെ ആക്രമണകാരികളായ മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെട്ടു. റഡാറിനെ പല വിധ ആയുധങ്ങളാൽ ‘ഞെരുക്കി’ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്ന തന്ത്രവും സൗദിക്കു നേരെയുണ്ടായി.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കി കൂടുതൽ കരുത്തരാകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു സൗദി. നിയന്ത്രണ ശേഷി ഏറെയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്കൊപ്പം താരതമ്യേന പേടിക്കേണ്ടാത്ത ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും സൗദിയിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന പാഠം കൂടിയാണ് യുഎസിന് അടുത്തിടെയുണ്ടായ ആക്രമണം നൽകുന്നത്. യുഎസിന്റെ യുദ്ധ വിപണിയിൽനിന്നു മാറി കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവ് സൗദിക്കും ലഭിച്ചു.

