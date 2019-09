ചൈന അതിവേഗം സൈനികശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു; ലോകത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ∙ മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സൈനിക ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്ന ചൈന ലോകത്തിനു തന്നെ ഭീഷണിയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈനയുടെ സൈനിക ശക്തിയിൽ ട്രംപ് ആശങ്ക അറിയിച്ചു. യുഎസിന്റെ ബൗദ്ധിക സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചൈനയെ വളരാൻ അനുവദിച്ച പൂർവികരെ അദ്ദേഹം പഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണിന്റെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ ചൈനയ്ക്കെതിരായ വിമർശനം.



തനിക്കു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ വർഷം തോറും 500 ബില്യൻ ഡോളറോ, അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് ചൈനയ്ക്കു നൽകിയത്. അവർ യുഎസിന്റെ ബൗദ്ധിക സമ്പത്തു കവരാൻ ചൈനയ്ക്ക് അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ചൈന തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് ഏഴു ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് 152 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ആക്കിയിരുന്നു. സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിലേക്കുള്ള യുഎസിന്റെ കടന്നുവരവു തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു നീക്കം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വാണിജ്യപരമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വർഷമാദ്യം ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നതിന്റെ അവസാന നിമിഷം ചൈന അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി.

യുഎസിനു ഗുണപരമാണെന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ ചൈനയുമായി വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ളൂവെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി ചൈനയും അമേരിക്കൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി.

