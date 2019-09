ചണ്ഡ‍ീഗഡ്∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചൂടേറി ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയം. ഒക്ടോബര്‍ 21നാണ് ഹരിയാനയിലെ 90 സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ 24ന്. കോൺഗ്രസിനകത്തെ ചേരിപ്പോര് ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ നിലപാട്. 2014വരെ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം ഹരിയാന ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത് തീര്‍ത്തും ആശങ്കയോടെ. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ 79 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ബിജെപിയാണു മുന്നില്‍. കോൺഗ്രസിന് 10 ഇടത്ത് ലീഡ് ഉണ്ട്. ജന്‍മായക് ജനതാ പാർട്ടിയും ഐഎൻഎൽഡിയും ഇപ്രകാരം ഒരിടത്തു മാത്രമാണു മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.



90 അംഗ ഹരിയാന നിയമസഭയിൽ 48 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് 2014–ൽ ബിജെപി ആദ്യമായി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാല്‍ ഖട്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഖട്ടറിനെ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.



19,442 ബൂത്തുകൾ, 1.82 കോടി വോട്ടർമാർ



19,442 ബൂത്തുകളാണ് ഹരിയാനയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സജ്ജമാക്കുക. ആകെ വോട്ടർമാർ 1.82 കോടി. ഇതിൽ 84 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും 239 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഹരിയാനയിലെ പോരാട്ടം ഏകപക്ഷീയമായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹരിയാനയിലെ പത്ത് സീറ്റുകളിലും ജയിച്ചു കയറിയത് ബിജെപിയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്.



ബിജെപിയിൽ മുഖ്യന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ തന്നെ ഒരു തവണകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുകയാണ്. കോൺഗ്രസിൽ പക്ഷേ പല പേരുകളാണ് ഉയര്‍ന്നു കേൾക്കുന്നത്. രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന, നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ കുമാരി ഷെൽജ എന്നിവർക്കാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഏറ്റവും സാധ്യത.



അതിവേഗം, ബഹുദൂരം ബിജെപി



താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ബിജെപി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം മുന്നിൽ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടര്‍ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പര്യടനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡയ്ക്ക് ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂപീന്ദർ ഹൂഡയും മകൻ ദീപേന്ദർ ഹൂഡയും ഹരിയാനയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അച്ഛൻ ഹൂഡയ്ക്കും മകൻ ഹൂഡയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ അതിജീവനം സാധ്യമാകണമെങ്കില്‍ ബിജെപിയെ തോൽപിച്ചേ തീരൂ.



കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവെന്ന രീതിയിൽ ഭൂപീന്ദർ ഹൂഡയ്ക്കു രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തെളിയിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് നേതാവെന്ന നിലയിൽ കരുത്തു ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിക്കുക. മറ്റൊന്നു പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പാക്കുക. റോബർട്ട് വാദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥല ഇടപാട് കേസിൽ ഭൂപീന്ദറിനെതിരെ സിബിഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



ഐഎൻഎല്‍ഡി ‘തുണ’ ആർക്ക്?



2014ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. ബിജെപി 47 ഇടത്തു ജയിച്ചു കയറി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. ഐഎൻഎല്‍ഡി (ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ലോക്ദൾ) 19 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന 9 സീറ്റുകളിൽ മറ്റു കക്ഷികളും ജയിച്ചുകയറി. ഐഎന്‍എൽഡിയുടെ നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ പലരും അടുത്തിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഐഎൻഎൽഡിയുടെ കരുത്തനായ നേതാവ് അശോക് അറോറ കോൺഗ്രസിലെത്തിയത് അവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. നിയമസഭയിലെ സ്വതന്ത്രൻ ജയ് പ്രകാശും സെപ്റ്റംബർ 19ന് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.



നേതാക്കളെ അണിനിരത്തി ബിജെപി; എവിടെയുമെത്താതെ കോൺഗ്രസ്



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിയാനയില്‍ ഒരു പൊതുപരിപാടി നടത്താൻ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദേശീയ നേതാക്കളെയെല്ലാം അണിനിരത്തി ബിജെപി ഹരിയാനയിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു പൊതുപരിപാടികളിലാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്തിടെ പങ്കെടുത്തത്. ഹരിയാനയിൽ 3,000 കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ജൻ ആശിര്‍വാദ് യാത്രയുടെ സമാപനത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ, രാജ്നാഥ് സിങ്, ബിജെപി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവരും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.



എന്നാൽ മറുപക്ഷത്ത് ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശരിയായ നേതാവ് ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് വിഭാഗമായി പിരിഞ്ഞെന്നാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. ഭൂപീന്ദര്‍ ഹൂഡ, കുമാരി ഷെൽജ, കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല എന്നിവർക്കു കീഴിൽ മൂന്ന് ക്യാംപുകളിലാണത്രേ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ്. പാർട്ടിയിലെ ചേരിപ്പോര് ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഹരിയാനയിലെ കോൺഗ്രസ് നാമാവശേഷമായിപ്പോകുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണു ദേശീയ നേതൃത്വം.



English Summary: Haryana will go to the polls in single phase for its 90 Assembly seats on October 21