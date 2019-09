തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്ര മോട്ടര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം ഉയര്‍ത്തിയ പിഴത്തുകയില്‍, സംസ്ഥാനത്തിനു നിയമപരമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പിഴ കുറയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിഴയാണ് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയുകയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ഗതാഗത പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഹെല്‍മെറ്റ്, സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് തുടങ്ങിയ പിഴകളില്‍ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിനു കഴിയില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. പിഴ കുറയ്ക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പിഴ കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം അയച്ച കത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപകടങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയമം കര്‍ശനമാക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.



പിഴത്തുക കുറയ്ക്കുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രതീരുമാനം വരുന്നത് കാക്കുകയാണ്. പിഴ കുറയ്ക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഗുജറാത്ത് ഇതുവരെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച അധികാരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച മിനിമം നിരക്കിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ആരും ഈടാക്കുന്നില്ല. കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയ പിഴത്തുക കുറയ്ക്കണമെങ്കില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പുറപ്പെടുവിക്കണം. കുറഞ്ഞ പിഴത്തുകയും കൂടിയ തുകയും കേന്ദസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതിനാല്‍ ഇതിന്റെ പരിധിയില്‍നിന്നേ സംസ്ഥാനത്തിനു പിഴത്തുക തീരുമാനിക്കാനാകൂ.



സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന പുനഃരാരംഭിച്ചെങ്കിലും ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര മോട്ടര്‍ വാഹന നിയമഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള ഉയര്‍ന്ന പിഴത്തുക ഈടാക്കേണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം. കേസുകള്‍ കോടതിക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

പിഴത്തുകയില്‍ കേന്ദ്രം മാറ്റം വരുത്തിയശേഷം വാഹന പരിശോധന ആരംഭിക്കാമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനം. എന്നാല്‍, വാഹനപരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കൂടി. ഇതാണ് വീണ്ടും പരിശോധനകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍, ഡിജിപി, ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് സെക്രട്ടറി, കമ്മിഷണര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Kerala govt to reduce heavy fines under new Motor Vehicles Act