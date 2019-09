മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ‘മഹായുതി’യെന്ന് ഫഡ്നാവിസ്; തിരിച്ചുവരാൻ പ്രതിപക്ഷം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി. എന്നാൽ സീറ്റ് വിഭജനമുള്‍പ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കി കോൺഗ്രസും എന്‍സിപിയും ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഹരിയാനയ്ക്കൊപ്പം ഒക്ടോബർ 21നാണു മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ ഒക്ടോബർ 24നു നടക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേത്.



288 അംഗ നിയമസഭയിൽ 122 സീറ്റുകളാണ് 2014ൽ ബിജെപി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നേടിയത്. ഇത് ഉയർത്തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമാകട്ടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കോൺഗ്രസിനു പ്രധാന മേഖലകളായ വിദർഭ, മറാത്ത്‍വാഡ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തിക്ഷയമുണ്ടായി. പടിഞ്ഞാറൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻസിപിയും പിന്നോട്ടുതന്നെ. അതേസമയം കൊങ്കൺ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴും ശിവസേന കരുത്തരായി തുടരുന്നു.



നേതാക്കളെ ചാക്കിട്ട് ബിജെപി



കുറച്ചു മാസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തു വിവിധ കക്ഷികളിൽനിന്ന് ബിജെപി പാളയത്തിലേക്കു നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്കാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നവരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാധാകൃഷ്ണ വിഖെ പാട്ടീലും ഹർഷവർധൻ പാട്ടീലും ഉൾപ്പെടും. കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരായ നിർമല ഗാവിറ്റ്, ഭാവ്സാഹിബ് കംബലെ, അബ്ദുൽ സത്താർ എന്നിവരാകട്ടെ ശിവസേനയിൽ ചേർന്നു. കാളിദാസ് കൊലംബ്കറും ജയകുമാർ ഗോരെയും ബിജെപിയിലേക്കു പോയി. മുംബൈ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൃപാശങ്കർ സിങ്ങും പാർട്ടി വിട്ടു. അദ്ദേഹവും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സംഘടനാ ശക്തിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും കാലുറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ബിജെപി നീക്കം. മറ്റു കക്ഷികൾക്കു മേൽ മേധാവിത്തം നേടുന്നതിനൊപ്പം ശിവസേനയ്ക്കും ശക്തമായ താക്കീതാണു ഇതിലൂടെ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലാണ്. എന്നാൽ സീറ്റ് വിഭജനം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും ബിജെപിയും ശിവസേനയും ചേരുന്ന ‘മഹായുതി’ സഖ്യം ഒരുമിച്ചു മൽസരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.

മറ്റു കക്ഷികളിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് സജീവമാണ്. ബഹുജൻ വികാസ് അഗാഡി എംഎല്‍എ വിലാസ് താരെ ശിവസേനയിലേക്കാണു പോയത്. എൻസിപി നേതാക്കളായ ഗണേഷ് നായിക്, ഉദയന്‍രാജെ ഭോസ്‍ലെ എന്നിവര്‍ ബിജെപിയിലേക്കു പോയി. എൻസിപി നിയമസഭാംഗങ്ങളായ സന്ദീപ് നായിക്, വൈഭവ് പിചഡ്, റാണ ജഗ്ജിത്‍സിങ്, മുന്‍ എംപിമാരായ ധനഞ്ജയ് മഹാദിക്, സഞ്ജീവ് നായ്ക് എന്നിവരും ബിജെപിയിലെത്തി. ഒരു കൂട്ടം എന്‍സിപി നേതാക്കൾ ശിവസേനയിലേക്കും പോയി.



ശരദ് പവാറിന് രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷ



അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ പോരാട്ടമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷായും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമായും ഉന്നമിടുന്നത് ശരദ് പവാറിനെയാണ്. പ്രതിപക്ഷ ആയുധങ്ങളായ കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, വികസനം എന്നിവയെ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ബിജെപി നീക്കം അപ്രസക്തമാക്കിയെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.



എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിടാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തയാറല്ല. കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ, വരൾച്ച, സാമ്പത്തിക തകർച്ച, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവ ഉയർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും പ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ശിവസേന– ബിജെപി, എൻസിപി– കോൺഗ്രസ് സഖ്യങ്ങൾ തകർന്നിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. ശിവസേന 63 സീറ്റുകൾ നേടി. കോൺഗ്രസ് 42, എൻസിപി 41 സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ശിവസേന പിന്നീട് ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി.



തീരുമാനമാകാതെ ഭരണപക്ഷം; കൈ കൊടുത്ത് പ്രതിപക്ഷം



മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷികളായ ബിജെപിയും ശിവസേനയും സീറ്റ് പങ്കിടലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ യോജിപ്പിലെത്തിയിട്ടില്ല. 125 സീറ്റുകളിൽ വീതം മല്‍സരിക്കുന്നതിന് എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ചെറുകക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി 38 സീറ്റുകളും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം വിട്ടുനൽകി.



ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണു കോൺഗ്രസ്. അത്രയേറെ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു. അതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 140 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലായി 4000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ ‘മഹാജനദേശ് യാത്ര’ പര്യടനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 19ന് നാസിക്കിൽ നടന്ന സമാപന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പങ്കെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടു നടത്തിയ യാത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണു ബിജെപി പ്രതീക്ഷ.



നിർണായകമാകുമോ വിബിഎ?



പ്രകാശ് അംബേദ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വഞ്ചിത് ബഹുജൻ അഗാഡിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ. ദലിത്, മുസ്‍ലിം വോട്ടുകളിൽ ഇവർക്കു നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിബിഎയുടെ സ്വാധീനം എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് കക്ഷികൾക്കു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചതോടെ അന്നു നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് എൻഡിഎ. രാജ്താക്കറെയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയും രാഷ്ട്രീയ അതിജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു ഇവരുടെ പിന്തുണ.



English Summary: Mahayuthi alliance will contest the next month’s assembly polls together: CM Devendra Fadnavis