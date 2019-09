പ്രതിരോധം പാളിയതില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് വൈക്ലബ്യം: സൗദിയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സേന

വാഷിങ്ടന്‍∙ എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ക്കു നേരെ യുദ്ധസമാനമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക. സൗദിയിലെ വ്യോമ, മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നത്.

കോടികള്‍ മുടക്കി സൗദിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ പാളിയത് അമേരിക്കയ്ക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അത്യന്താധുനിക അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ മറികടന്ന് അതിശക്തമായ ആക്രമണമാണ് പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഹൂതി വിമതര്‍ നടത്തിയത്.



ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ സൈനികരെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പെന്റഗണ്‍ അറിയിച്ചു. സൗദിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇതിന് അംഗീകാരം നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്നു പെന്റഗണ്‍ അറിയിച്ചു.

കൂടുതല്‍ സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സൗദിയിലും യുഎഇയിലും എത്തിക്കുമെന്നും പെന്റഗണ്‍ പറഞ്ഞു. മിസൈല്‍ വേധ സംവിധാനങ്ങള്‍, ഡ്രോണുകള്‍ കൂടുതല്‍ പോര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ എന്നിവ എത്തിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. മേഖലയില്‍ ഒരു വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ സജ്ജമാക്കാനും അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

സൗദിക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക കൂടുതല്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറാനിലെ 15 ഇടങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ കാര്യമെന്നും എന്നാല്‍ അതു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇറാനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മേന്മയുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു യെമനിലെ ഹൂതികളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സൗദിക്ക് യുഎസ് നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ യുഎസ് സംവിധാനം പാളിയത് സൗദിക്ക് ഏറെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

സൗദിയിലെ അബ്‌ഖൈഖ് എണ്ണ പ്ലാന്റിനും ഖുറൈസ് എണ്ണപ്പാടത്തിനും നേരെ 14നു നടന്ന ആക്രമണം രാജ്യാന്തര യുദ്ധവിപണിയില്‍ യുഎസിന്റെ 'മാര്‍ക്കറ്റ്' ഇടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1970കളില്‍ റഷ്യ തയാറാക്കിയ ഡിസൈനുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളായിരുന്നു സൗദിക്കു നേരെ പ്രയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡ്രോണുകളുടെ കാര്യത്തിലും അതു തന്നെ അവസ്ഥ. 'പാവപ്പെട്ടവന്റെ മിസൈല്‍' എന്നാണു ഡ്രോണുകള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടും ആ വിളിപ്പേരില്‍നിന്നു ഡ്രോണുകള്‍ക്കു മോചനമുണ്ടായിട്ടില്ല. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള എണ്ണ വിപണിയില്‍ വമ്പന്‍ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഏതാനും ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മാത്രം ചെലവുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ക്കു സാധിച്ചെന്നു ചുരുക്കം. ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനം വരുന്ന എണ്ണവിതരണത്തെയാണ് ഇതു പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.

