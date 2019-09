കശ്മീരിനെ നഷ്ടമാക്കിയത് നെഹ്റുവിന്റെ ‘വെടിനിർത്തൽ’: കടന്നാക്രമിച്ച് അമിത് ഷാ

മുംബൈ∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും കടന്നാക്രമിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. ‘കശ്മീരില്‍ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നെഹ്റുവിന്റെ തീരുമാനം കശ്മീരിനെ നഷ്ടമാക്കി. സമയോചിതമല്ലാത്ത തീരുമാനമാണ് പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കു പകരം അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലായിരുന്നു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്നു കശ്മീർ പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമാകുമായിരുന്നു ’– അമിത് ഷാ പറ‍ഞ്ഞു. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി മുംബൈയില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.

കോൺഗ്രസ് കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ബിജെപി പ്രധാന്യം നൽകുന്നത് ദേശീയതയ്ക്കാണ്. ഒരു രാജ്യം, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു ഭരണഘടന അതാണു ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം അനുഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു വെടിയുണ്ടപോലും കശ്മീരില്‍ പതിച്ചിട്ടില്ലെന്നുംപ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭീകരതയെ പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കി കശ്മീരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വരുംദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിക്കും. കശ്മീർ ഭരണകൂടം വലിയ അഴിമതികൾ നടത്തി. അഴിമതി നടത്തിയവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന പേടി വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ശരദ് പവാറും തയ്യാറാകണം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ബിജെപിക്കു സാധിക്കുമെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 21നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 24നാണു ഫലപ്രഖ്യാപനം.

English Suumary: Congress Sees Politics, We See Patriotism–Amit Shah On Kashmir Move