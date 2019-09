കോഴിക്കോട്∙ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്മജ വേണുഗോപാലിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കേണ്ടെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എംപി. പത്മജയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നത് കുടുംബാധിപത്യം എന്ന ആക്ഷേപത്തിനു കാരണമാകുമെന്നും കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തനിക്ക് നോമിനി ഇല്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അരൂരില്‍ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനാണു സാധ്യതയെന്നും മുരളീധരന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഒരേ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ സ്ഥാനാർഥി തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല. ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. പാർട്ടി എന്തു പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കും. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞയുടനെ അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നു തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാകുന്നത് കുടുംബാധിപത്യമെന്ന ആക്ഷേപത്തിനു കാരണമാകും’– മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ചിടങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലാണ് മുന്നണികൾ. അതേസമയം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ കുമ്മനം രാജശേരന്‍ മല്‍സരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാകമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ചേരുന്ന ബിജെപി കോര്‍ കമ്മിറ്റിയോഗത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിലപാട് അറിയിക്കും. കുമ്മനം സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകണമെന്ന വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലം സമിതിയുടെ നിലപാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

