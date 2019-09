പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ സർവനാശം: യുഎസിന് യുദ്ധ സൂചന നൽകി ഇറാൻ; സൈബർ ആക്രമണവും

ടെഹ്റാൻ∙ ചെറിയ ആക്രമണമാണെങ്കിൽ പോലും ഇറാനു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏതു പ്രകോപനവും യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ തകർക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക സേനയായ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് തലവന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ‘കരുതലോടെ വേണം ഇറാനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ, ചെറിയൊരു പ്രകോപനം പോലും ഞങ്ങൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരായാലും അവരുടെ സർവനാശമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം’– റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് തലവൻ മേജർ ജനറൽ ഹുസൈൻ സലാമി പറഞ്ഞു. എണ്ണക്കമ്പനിയായ അരാംകോയ്ക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദിയിലേക്ക് കൂടുതൽ യുഎസ് സൈനികരെ എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക ചാനലിലൂടെയുള്ള ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഈ മാസം 14നായിരുന്നു എണ്ണ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണം. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഇറാൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആരോപണം നിഷേധിച്ച ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റൂഹാനി ആക്രമണത്തെ യെമൻ ജനതയുടെ പ്രതികരണമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞു. അതിനിടെയാണ് സൗദിയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ യുഎസ് അയയ്ക്കുന്നത്. സൈനികരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പക്ഷേ യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

സൗദിയും യുഎഇയും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും നൽകും. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം ഉടനില്ലെന്നും യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെതിരെയുള്ള ഏതാക്രമണത്തിനും ‘തച്ചുതകർക്കുന്ന’ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സിന്റെ വ്യോമ വിഭാഗവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഹണ്ടിങ് വൾചേഴ്സ്’ എന്ന പേരിൽ ഇറാൻ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു വ്യോമവിഭാഗം തലവൻ അമിറലി ഹാജിസാദെയുടെ വാക്കുകൾ.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ക്രൂസ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം.

ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ട ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ യുഎസിന്റെ ഡ്രോൺ തകർത്ത ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനവുമാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത്. ഇറാഖുമായി 1980–88ൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ പുതുക്കിയാണു പ്രദര്‍ശനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വ്യോമ–നാവിക ശക്തിപ്രകടനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ ഇറാനെതിരെ യുഎസ് കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങളേർപ്പെടുത്തിയതും മേഖലയിൽ സംഘർഷം ശക്തമാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇറാനും നാഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇറാനും ഉൾപ്പെടെ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൻ കീഴിലാണിപ്പോൾ.

ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളെ ലഭ്യമാക്കാതെ തടയുകയാണ് യുഎസ് എന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ തന്നെ തുടർച്ചയായി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് യുഎസിന്റെ സമ്മർദതന്ത്രമാണ്. ഇറാനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫലിക്കാത്തതിന്റെ നൈരാശ്യമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്. എന്നാൽ ഇത് അപകടകരവും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത നീക്കവുമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെയാണ് യുഎസ് തടയുന്നത്– വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് സരിഫ് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ സൗദിക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹൂതികൾ നിർദേശം വച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്. എന്നാൽ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണു സൗദി. ഇറാന്റെ ചില പ്രധാന പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്കു നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നതിന്റെ വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഇറാനും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇറാൻ തയാറാക്കിയ എയർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനം.

എന്നാൽ വിജയകരമായ ആക്രമണമായിരുന്നില്ല അതെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സൈബർ ആക്രമണം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം. മൂന്നു മണിക്കൂറോളം നാല് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുടെ സർവീസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ചില സേവനദാതാക്കളെ മാത്രമേ ഇതു ബാധിച്ചുള്ളൂവെന്നും വൈകാതെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Warning for Donald Trump Iran says it will destroy any aggressor