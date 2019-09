ബ്ലൂ ബ്ലാക്മെയിൽ തട്ടിപ്പ്: സംഘത്തിന്റെ ഇരകളായത് നിരവധി പേർ

കൊച്ചി∙ യുവതിക്കൊപ്പം നിർത്തി വ്യവസായിയുടെ നഗ്ന ചിത്രം പകർത്തിയ ശേഷം പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾ കൂടുതൽപ്പേരെ വലയിലാക്കിയിരുന്നതായി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഇവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ നഗ്ന ചിത്രം പകർത്തി സൂക്ഷിച്ചതായും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഈ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഇവരെ ചൊവ്വാഴ്ച പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുമെന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ സിഐ എസ്. വിജയശങ്കർ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ബ്ലൂ ബ്ലാക്മെയിൽ തട്ടിപ്പു കേസിൽ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ വെള്ളക്കടവ് മുണ്ടയോട്ടിൽ സവാദ് (25), തളിപ്പറമ്പ് പരിയാരം പുൽക്കൂൽ വീട്ടിൽ അഷ്കർ (25) കടന്നപ്പള്ളി ആലക്കാട് കുട്ടോത്ത് വളപ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് (27), എറണാകുളം തോപ്പുംപടി ചാലിയത്ത് മേരി വർഗീസ് (26) എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പിടിയിലായത്. പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.



ഫെയസ്ബുക് വഴി പരിചയം സ്ഥാപിച്ച് ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ആളുകളെ വലയിലാക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രതികളുടെ രീതി. ഖത്തറിലുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം സാവധാനം താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കും. ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ സംഘം തന്നെയുള്ളതായി പൊലീസിന് നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ വ്യവസായി എറണാകുളം എസിപിക്കു നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലം ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായത് പൊലീസിന് അന്വേഷണം എളുപ്പത്തിലാക്കി.



പരാതി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാതെയായി. പ്രതികൾ ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇതോടെ പൊലീസിനു മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനായി പരാതിക്കാരനെക്കൊണ്ടു തന്നെ പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ നമ്പരുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പണം എടിഎം വഴി പ്രതികൾ പിൻവലിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. പ്രതികളുടെ രഹസ്യ ഫോൺ നമ്പരും ഫോട്ടോയും ലഭിച്ചതോടെ അന്വേഷണം എളുപ്പത്തിലായി. ഫോൺ നമ്പർ പിന്തുടർന്ന് പ്രതികളെ കണ്ണൂർ മടിക്കേരിയിൽ വച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.



അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, അഷ്കർ,സവാദ്, മേരി വർഗീസ്.

ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരൻ

ഖത്തറിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട മേരി വർഗീസ് എന്ന യുവതി ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് താൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയതെന്നും പരാതിക്കാരനായ വ്യവസായി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ അരക്കോടി രൂപ ചോദിച്ച് ബ്ലാക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇവർ മറ്റു പലരെയും വലയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ അനുകൂലമായ സമീപനമാണുണ്ടായത്. ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെയും തട്ടിപ്പുകൾ മറ്റു ജില്ലകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പരാതി ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് അന്വേഷണം സജീവമാക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശത്തായതിനാൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുക വെല്ലുവിളിയായിരുന്നെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അവരുടെ അന്വേഷണ സ്ഥലവും മറ്റും കണ്ടെത്താനയെന്നും പൊലീസ് പറ‍ഞ്ഞു.



