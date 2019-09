സംസാരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല; ഇനി വേണ്ടത് നടപടി: യുഎൻ ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദി

ന്യൂയോർക്ക്∙ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ലോകം ആവശ്യമുള്ളതു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടു പാരമ്പര്യേതര ഊർജ ഉത്പാദനം ഇന്ത്യ 450 ജിഗാവാട്സ് ആക്കി ഉയർത്തുമെന്നും യുഎന്‍ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നതിനു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പോരെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ തയാറാകണം.



ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നിലപാടു മാറ്റമാണ് ആവശ്യം. ഇന്ത്യ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതു വെറുതെ സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല. അതിന്റെ റോഡ് മാപ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ്. പെട്രോളിയം ഇതര ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ത്യ വര്‍ധിപ്പിക്കും. 2022 ഓടെ പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജത്തിന്റെ ശേഷി 175 ജിഗാവാട്സ് ആക്കും. അതിനുശേഷം 450 ജിഗാവാട്സ് ആക്കി ഉയർത്തും. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലോകം നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വാക്കുകൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യയും യുഎസും. പാരീസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിൽനിന്നു 2017ൽ യുഎസ് പിൻമാറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആഗോള താപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടിയിൽനിന്നു ട്രംപ് പിൻമാറിയത്. പാരീസ് ഉടമ്പടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാദം.

