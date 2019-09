ബോറിസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; പാർലമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതു സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രെക്‌സിറ്റ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ബോറിസിന്റെ നടപടി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

ബ്രെക്‌സിറ്റ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം പിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പാർലമെന്റിന്റെ ഭരണഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി പ്രസിഡന്റ് ബ്രിന്‍ഡാ ഹാലെ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിവാദ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നു സ്കോട്‌ലൻഡ് പരമോന്നത കോടതി നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു. നീക്കങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി പാർലമെന്റിനെ വരുതിയിൽ നിർത്താനുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിധി. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് സർക്കാരിനു വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്.

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടെതാണെന്നും ഇതിൽ കോടതി ഇടപടേണ്ടതില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ. എന്നാൽ ഈ വാദം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നു കരാറില്ലെങ്കിലും മൂന്നു മാസത്തിനകം വിട്ടുപോരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ലണ്ടൻ മുൻ മേയറുമായ ബോറിസ് ജോൺസൻ അധികാരമേറ്റത്. ബ്രെക്‌സിറ്റ് വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയ്ക്കു കഴിയാതെ വന്നതോടെയായിരുന്നു ഇത്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടാനുള്ള കാലാവധി ഒക്ടോബർ 31ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ നിർണായക സമയത്ത് പാർലമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബ്രെക്സിറ്റ് നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എംപിമാരുടെ നീക്കങ്ങളെ ഭയന്നാണെന്ന് എതിർഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ പ്രധാനമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായും ഇവർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി. പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 11 അംഗ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് തീരുമാനം. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നേരത്തെ പിരിച്ചുവിടാനും ഒക്ടോബർ 14നു വീണ്ടും കൂടാനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിനു എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിനായി ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ബോറിസ് ജോണ്‍സൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കാൻ തയാറാകുമോ അതോ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ എന്നതു വ്യക്തമല്ല.

കരാറില്ലാതെയാണെങ്കിലും ഒക്ടോബർ 31നു തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടുമെന്നാണ് ബോറിസിന്റെ നയം. എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായ ബ്രെക്സിറ്റ് കരാറിനായി ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാൻ കൺസർവേറ്റീവ്, ലേബർ, ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റ് എംപിമാർ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Supreme Court Rules Decision to Suspend UK Parliament in Run-up to Brexit 'Unlawful'