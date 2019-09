എറണാകുളത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് വിജയസാധ്യത മാത്രം: തടയിട്ട് ഹൈബി

കൊച്ചി∙ എറണാകുളത്ത് കെ.വി.തോമസ് മല്‍സരിക്കുന്നത് തടയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നീക്കം. വിജയസാധ്യത മാത്രം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈബി ഈഡന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുവാക്കളുടെ വിശ്വാസം ആര്‍ജിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി വേണം മല്‍സരിക്കാന്‍. എറണാകുളത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പരാജയത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള ചര്‍ച്ചയില്ലെന്നും ഹൈബി ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചു.



പലവട്ടം മല്‍സരിച്ചവർ മാറണം; കൊച്ചിയിൽ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പോസ്റ്റര്‍



ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കെ കൊച്ചിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഓഫിസിനു മുന്നിലും ഡിസിസി ഓഫിസിന് എതിർവശത്തുമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചത്.

അധികാരത്തിലുള്ളവരും പലവട്ടം മൽസരിച്ചവരും മാറിനിൽക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കൊച്ചിയുടെ വികസനത്തിനായി യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും പോസ്റ്ററിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കെ.വി.തോമസ് ഡൽഹിയിലെത്തി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

